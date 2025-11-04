Meiyume à Cosmopack Asia 2025 : SEEDED - Enracinée dans l'intelligence, connectée par la veine de la beauté

HONG KONG, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Meiyume, pionnier des solutions de beauté de bout en bout, présente SEEDED - Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein à Cosmopack Asia. En tant que leader mondial de l'emballage, du développement de produits clés en main et de la fabrication, Meiyume s'appuie sur saexclusive Beauty Intelligence Platform (BIP) - qui analyse plus de 10 millions de points de données par mois - pour proposer des produits de beauté personnalisés et adaptésaux préférences des consommateurs du monde entier.

Présentation de SEEDED

Meiyume at Cosmolab & Cosmopack Asia 2025

Au cœur de toute innovation se trouve une graine, une idée prête à grandir. SEEDED reflète la manière dont l'intelligence, l'approvisionnement responsable, les formulations avancées et l'emballage durable s'interconnectent s chez Meiyume, créant un écosystème où les innovations se transforment en succès internationaux pour les clients et les partenaires.

Présentation de SEEDED TO LAST : Porter la veine de l'innovation (3-D07)

SEEDED TO LAST

met en lumière l'engagement de Meiyume en faveur de la durabilité, de l'innovation et de l'excellence packaging. Forte de plus de 30 ans d'expertise, d'installations de pointe et d'un réseau mondial, Meiyume développe des solutions d'emballage durables, fonctionnelles et premium.

Les visiteurs découvriront comment les designs primés et intemporels de Meiyume donnent vie à des solutions de beauté, chacune d'entre elles étant porteuse d'innovation et de durabilité.

Présentation de Cosmolab - SEEDED FOR BEAUTY : L'intelligence à la racine, la multifonctionnalité dans chaque branche, des résultats visibles (3-D05)

SEMIS DE BEAUTÉ de Cosmolab : Meiyume x Intercos incarne la graine de l'innovation où l'intelligence et la multifonctionnalité germent pour donner naissance à des solutions de pointe en matière de soins de la peau, de soins personnels et de cosmétiques.

Comme les branches d'un arbre, Cosmolab relie les leaders de l'industrie et l'IA pour fournir des produits clés en main souhaitables. S'appuyant sur le BIP, il favorise la création de produits personnalisés et fondés sur des données, transformant les idées en innovations tangibles et pertinentes pour les consommateurs.

Les visiteurs pourront découvrir quatre tendances clés en matière de beauté, identifiées grâce aux collections clés en main de Meiyume et d'Intercos, prêtes à être localisées et commercialisées.

Une expérience pratique invite les visiteurs à choisir des fleurs représentant ces tendances et à les ajouter à un arbre collaboratif, symbolisant la croissance et la transformation d'idées innovantes en réalité.

Visitez-nous

Grâce à SEEDED, Meiyume cultive un avenir plus intelligent, plus durable et connecté pour la beauté.

11 th -13 th Novembre 2025

-13 Novembre 2025 AsiaWorld-Expo, Hong Kong

Cosmolab (Meiyume avec Intercos) : 3-D05

Cosmopack (Meiyume) : 3-D07

À propos de Meiyume

Anciennement LF Beauty, Meiyume propose des solutions beauté de bout en bout - emballage, ingénierie, fabrication, ODM/OEM, formulation et innovation intelligente - bâties sur une approche durable.

Demandes de renseignements des médias :

Kenneth Chia

Responsable marketing

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2802796/Meiyume_at_CosmoLab_CosmoPack_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2802799/without_tm_meiyume_logo_Logo.jpg