Novo armazenamento all-flash convergente OceanStor Dorado de nova geração da Huawei passa pela validação técnica do Enterprise Strategy Group

O relatório destaca que os volumes de dados corporativos estão crescendo rapidamente na era da IA, reformulando a forma como as organizações operam e elevando os requisitos da infraestrutura de armazenamento em termos de desempenho, resiliência, inteligência e custo-benefício. Embora muitos fornecedores de armazenamento ofereçam soluções all-flash, os compromissos de design arquitetural frequentemente dificultam o equilíbrio entre desempenho, confiabilidade e custo, limitando, em última análise, os benefícios entregues às organizações.

O relatório apresenta uma avaliação abrangente do Novo OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage em termos de desempenho, resiliência, gestão inteligente e custo total de propriedade (TCO). Os resultados confirmam que o produto lidera nessas áreas-chave e demonstra forte competitividade no mercado, oferecendo uma combinação convincente de alto desempenho, grande resiliência e TCO otimizado. Isso atende às necessidades corporativas de transformação digital e inteligente.

Testes realizados em um ambiente simulado de banco de dados com alta concorrência mostram que o sistema all-flash sustenta desempenho ultrarrápido de mais de 876.256 IOPS, com tempo médio de resposta de apenas 32 μs. O sistema armazena dados diversos com arquitetura nativa e paralela para blocos, arquivos e objetos.

A solução active-active oferece suporte a failover contínuo entre data centers. A arquitetura full-mesh SmartMatrix pode tolerar a falha de até sete dos oito gabinetes de controladores sem interrupção dos serviços. O FlashEver permite convergência entre gerações e elimina interrupções de serviço durante a substituição do armazenamento. O sistema oferece proteção inteligente de ponta a ponta, com detecção integrada de ransomware tanto para SAN quanto para NAS.

O agente DataMaster da plataforma de gerenciamento de dados iMaster DME permite avaliação automática da saúde do sistema, previsão de tendências de desempenho e localização de falhas em minutos.

Além disso, a análise de TCO de cinco anos indica que o Novo OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage pode reduzir o TCO em até 64% em comparação com o armazenamento híbrido tradicional. Isso gera economias significativas em aquisição, O&M e consumo de energia.

Yuan Yuan, presidente da linha de produtos de armazenamento de dados da Huawei, afirmou: "Esta validação técnica do Enterprise Strategy Group demonstra a liderança contínua da Huawei em inovação de tecnologia de armazenamento. Daqui para frente, continuaremos a aprofundar nossos esforços de inovação e a ajudar a acelerar a transformação digital e inteligente em todos os setores."

Para mais informações, acesse: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

Sobre o Enterprise Strategy Group

O Enterprise Strategy Group, agora parte da Omdia, fornece inteligência de mercado focada e acionável, pesquisas voltadas à demanda, serviços de consultoria de analistas, orientação estratégica de GTM, validações de soluções e conteúdo personalizado para apoiar a compra e a venda de tecnologia corporativa.

