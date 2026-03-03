Konwergentna pamięć masowa nowej generacji typu all-flash Huawei OceanStor Dorado przechodzi walidację techniczną Enterprise Strategy Group

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026, Enterprise Strategy Group, obecnie część spółki Omdia, ogłasza publikację sprawozdania z walidacji technicznej konwergentnej pamięci masowej typu all-flash OceanStor Dorado firmy Huawei.

Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Passes Enterprise Strategy Group Technical Validation

W sprawozdaniu tym podkreślono, że wolumen danych generowanych przez przedsiębiorstwa rośnie w ogromnym tempie w erze AI, kształtując na nowo metody, jakie stosują organizacje w ramach prowadzenia swojej działalności i podnosząc poprzeczkę dla infrastruktury przechowywania danych pod względem wydajności, odporności, inteligentnych rozwiązań i oszczędności. Podczas gdy wielu usługodawców oferuje rozwiązania w zakresie pamięci typu all-flash, ustępstwa obejmujące konstrukcję architektury często utrudniają zrównoważenie wydajności, niezawodności i kosztów, ograniczając korzyści, jakie mogą czerpać organizacje.

W sprawozdaniu przedstawiono kompleksową ocenę pamięci konwergentnej nowej generacji typu all-flash OceanStor Dorado w zakresie wydajności, odporności, inteligentnego zarządzania i całkowitego kosztu posiadania (TCO, Total Cost of Ownership). Wyniki potwierdzają, że produkt ten zajmuje czołową pozycję w tych kluczowych obszarach i charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością na rynku, zapewniając atrakcyjne połączenie wysokiej wydajności i odporności, oraz optymalny poziom kosztów TCO. Wychodzi to naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw w zakresie inteligentnej i cyfrowej transformacji.

Testy przeprowadzone w symulowanym współbieżnym środowisku baz danych pokazują, że system all-flash utrzymuje ultra-wysoką wydajność na poziomie ponad 876,256 IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę), przy średnim czasie odpowiedzi wynoszącym zaledwie 32 μs. System służy do przechowywania różnorodnych danych z architekturą natywną i równoległą dla bloków, plików i obiektów.

To rozwiązanie active-active obsługuje płynne przejście na tryb awaryjny w całym centrum danych. Architektura SmartMatrix Full-Mesh umożliwia tolerancję awarii nawet siedmiu z ośmiu kontrolerów bez przerwy w pracy. Technologia FlashEver umożliwia konwergencję urządzeń różnej generacji i eliminuje przerwy w pracy spowodowane wymianą pamięci. System zapewnia kompleksową inteligentną ochronę z wbudowanym wykrywaniem złośliwego oprogramowania ransomware, zarówno w przypadku technologii SAN, jak i NAS.

Agent DataMaster platformy zarządzania danymi iMaster DME umożliwia automatyczną ocenę stanu systemu, prognozę zmian wydajności i lokalizację usterek w czasie zaledwie kilku minut.

Ponadto, wyniki analizy pięcioletniego kosztu TCO wskazują, że konwergentna pamięć masowa nowej generacji typu all-flash OceanStor Dorado może obniżyć TCO o 64% w porównaniu z tradycyjnymi pamięciami hybrydowymi. Daje to szansę na pozyskanie znaczących oszczędności w obszarze zakupu, eksploatacji, konserwacji i zużycia energii.

Yuan Yuan, prezes ds. linii produktów do przechowania danych Huawei Data Storage Product Line, powiedział: "Walidacja techniczna przeprowadzona przez Enterprise Strategy Group pokazuje nieustanną czołową pozycję Huawei w zakresie innowacji technologii przechowywania danych. W przyszłości będziemy nadal intensyfikować nasze działania na rzecz innowacji i wspierać przyspieszenie cyfrowej i inteligentnej transformacji w wielu sektorach gospodarki".

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

Enterprise Strategy Group

Firma Enterprise Strategy Group, obecnie część Omdia, zapewnia konkretne dane rynkowe, stanowiące podstawę do podejmowania działań, badanie popytu, usługi analityczne i doradcze, wytyczne dotyczące strategii wejścia na rynek, walidację rozwiązań i dostosowane do indywidualnych potrzeb treści na potrzeby zakupu i sprzedaży technologii dla przedsiębiorstw.

