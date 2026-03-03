화웨이(Huawei) 차세대 OceanStor Dorado 컨버지드 올플래시 스토리지, Enterprise Strategy Group 기술 검증 통과

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 3일 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026에서 Omdia의 자회사인 Enterprise Strategy Group이 화웨이의 New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage(차세대 오션스토어 도라도 컨버지드 올플래시 스토리지)에 대한 기술 검증 보고서를 발표했다.

보고서는 AI 시대에 기업 데이터가 급증하면서 운영 방식이 재편되고 있으며, 스토리지 인프라에 대해 성능, 복원력, 지능화, 비용 효율성 측면에서 더 높은 기준이 요구되고 있다고 지적했다. 다수의 스토리지 벤더가 올플래시 솔루션을 제공하고 있지만, 아키텍처 설계상의 절충으로 인해 성능•신뢰성•비용 간 균형을 맞추기 어려워 기업이 체감하는 효과가 제한되는 경우가 많다고 분석했다.

보고서는 차세대 OceanStor Dorado 컨버지드 올플래시 스토리지를 ▲성능 ▲복원력 ▲지능형 관리 ▲총소유비용(TCO) 측면에서 종합 평가했다. 그 결과, 해당 제품이 핵심 영역에서 선도적 위치를 확보하고 있으며, 높은 성능과 강력한 복원력, 최적의 TCO를 동시에 구현해 시장 경쟁력을 갖추고 있음을 확인했다. 이는 기업의 디지털•지능형 전환 요구를 충족하는 수준이다.

고동시성 데이터베이스 환경을 모사한 테스트에서 해당 시스템은 87만 6256 IOPS 이상의 초고성능을 지속적으로 유지했으며, 평균 응답 시간은 32마이크로초(μs)에 불과했다. 이 시스템은 블록•파일•오브젝트를 지원하는 네이티브 병렬 아키텍처를 통해 다양한 유형의 데이터를 저장한다.

액티브-액티브(Active-Active) 솔루션은 데이터센터 간 원활한 장애 전환을 지원한다. SmartMatrix 풀메시 아키텍처는 최대 8개 컨트롤러 인클로저 중 7개가 장애를 일으켜도 서비스 중단 없이 운영을 지속할 수 있다. 또한 FlashEver 기술은 세대 간 통합을 지원하며, 스토리지 교체 시에도 서비스 중단을 방지한다.

시스템에는 SAN 및 NAS 환경 모두를 위한 랜섬웨어 탐지 기능이 내장돼 있어 엔드투엔드 지능형 보호를 제공한다.

iMaster DME 데이터 관리 플랫폼의 DataMaster 에이전트는 시스템 상태를 자동으로 평가하고, 성능 추세를 예측하며, 장애 위치를 수분 내 파악할 수 있도록 지원한다.

5년 기준 TCO 분석 결과, 차세대 OceanStor Dorado 컨버지드 올플래시 스토리지는 기존 하이브리드 스토리지 대비 TCO를 최대 64% 절감할 수 있는 것으로 나타났다. 이로써 장비 도입, 운영•유지보수(O&M), 에너지 소비 측면에서 상당한 비용이 절감된다.

화웨이 데이터 스토리지 제품 라인 위안 위안(Yuan Yuan) 사장은 "이번 Enterprise Strategy Group 기술 검증은 스토리지 기술 혁신 분야에서 화웨이의 지속적인 리더십을 입증한다"며 "앞으로도 혁신을 심화해 산업 전반의 디지털•지능형 전환을 가속하겠다"고 밝혔다.

자세한 내용은 https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage에서 확인할 수 있다.

Enterprise Strategy Group 소개

현재 Omdia의 자회사인 Enterprise Strategy Group은 기업 기술의 구매 및 판매를 지원하기 위해 집중적이고 실행 가능한 시장 인텔리전스, 수요 측 연구, 애널리스트 자문 서비스, GTM 전략 가이드, 솔루션 검증, 맞춤형 콘텐츠 등을 제공한다.

