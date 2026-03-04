BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En MWC Barcelona 2026, Enterprise Strategy Group, ahora parte de Omdia, publicó un informe de validación técnica sobre el almacenamiento all-flash convergente de nueva generación OceanStor Dorado de Huawei.

El almacenamiento convergente all flash OceanStor Dorado de nueva generación de Huawei supera la validación técnica de Enterprise Strategy Group (PRNewsfoto/Huawei)

El informe enfatiza que los volúmenes de datos empresariales están creciendo con gran rapidez en la era de la IA, al transformar el modo en que operan las organizaciones y al elevar el estándar de la infraestructura de almacenamiento en cuanto a rendimiento, resiliencia, inteligencia y rentabilidad. Si bien muchos proveedores de almacenamiento ofrecen soluciones all flash, las compensaciones en el diseño arquitectónico a menudo dificultan el equilibrio entre rendimiento, confiabilidad y costo, lo que en última instancia limita los beneficios que se brindan a las organizaciones.

El informe proporciona una evaluación integral del sistema de almacenamiento convergente all flash OceanStor Dorado de nueva generación en términos de rendimiento, resiliencia, administración inteligente y costo total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés). Los resultados confirman que el producto es líder en estas áreas clave y demuestra una fuerte competitividad en el mercado, ya que ofrece una combinación atractiva de alto rendimiento, fuerte resiliencia y TCO óptimo. Esto satisface las necesidades empresariales de transformación digital e inteligente.

Las pruebas realizadas en un entorno de base de datos simulado de alta concurrencia muestran que el sistema all flash mantiene un rendimiento ultraalto de más de 876.256 IOPS, con un tiempo de respuesta promedio de solo 32 μs. El sistema almacena diversos datos con arquitectura nativa y paralela para bloques, archivos y objetos.

La solución activo-activo admite una conmutación por error perfecta entre centros de datos. La arquitectura de malla completa SmartMatrix puede tolerar la falla de hasta siete de los ocho gabinetes del controlador sin que haya interrupciones en el servicio. FlashEver permite la convergencia entre generaciones y elimina las interrupciones del servicio cuando se reemplaza el almacenamiento. El sistema ofrece protección inteligente de extremo a extremo con detección de ransomware incorporada tanto para SAN como para NAS.

El agente DataMaster de la plataforma de gestión de datos iMaster DME permite evaluar de forma automática el estado del sistema, predecir las tendencias de rendimiento y localizar las fallas en cuestión de minutos.

Además, el análisis del TCO de cinco años indica que el almacenamiento convergente all flash OceanStor Dorado de nueva generación puede reducir el TCO hasta en un 64 % en comparación con el almacenamiento híbrido tradicional. Esto permite ahorros importantes en compras, operaciones y mantenimiento, y consumo energético.

Yuan Yuan, presidente de la línea de productos de almacenamiento de datos de Huawei, afirmó: "Esta validación técnica de Enterprise Strategy Group demuestra el liderazgo continuo de Huawei en la innovación en tecnología de almacenamiento. En el futuro, seguiremos profundizando nuestros esfuerzos de innovación y ayudaremos a acelerar la transformación digital e inteligente en todas las industrias".

Para obtener más información, visite: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

Acerca de Enterprise Strategy Group

Enterprise Strategy Group, ahora parte de Omdia, proporciona inteligencia de mercado enfocada y procesable, investigación del lado de la demanda, servicios de asesoramiento analítico, orientación estratégica GTM, validaciones de soluciones y contenido personalizado que respalda la compra y venta de tecnología empresarial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924081/Huawei.jpg

FUENTE Huawei