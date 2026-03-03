Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Lolos Validasi Teknis Enterprise Strategy Group

Menurut laporan tersebut, volume data perusahaan meningkat pesat pada era AI sehingga mengubah cara perusahaan beroperasi dan meningkatkan standar infrastruktur penyimpanan data, baik dari sisi kinerja, daya tahan, kecerdasan sistem, maupun efisiensi biaya. Meski banyak vendor menawarkan solusi all-flash, kompromi dalam desain arsitektur sering kali menyulitkan keseimbangan antara performa, keandalan, dan biaya, membatasi manfaat yang diperoleh organisasi.

Laporan ini mengevaluasi Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage dari aspek performa, daya tahan, manajemen cerdas, dan total biaya kepemilikan (TCO). Hasilnya menunjukkan, produk ini unggul dalam berbagai aspek utama tersebut, serta memiliki daya saing yang kuat di pasar berkat kombinasi performa tinggi, daya tahan, dan TCO yang optimal. Solusi ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam transformasi digital dan cerdas.

Pengujian yang dilakukan dalam lingkungan database dengan tingkat konkurensi tinggi menunjukkan, sistem all-flash ini mampu mempertahankan performa sangat tinggi, lebih dari 876.256 IOPS, dengan waktu respons rata-rata hanya 32 mikrodetik. Sistem ini juga mendukung penyimpanan berbagai jenis data melalui arsitektur native dan paralel untuk blok, file, dan objek.

Solusi active-active mendukung failover tanpa gangguan antarpusat data. Arsitektur SmartMatrix full-mesh juga tetap beroperasi meski tujuh dari delapan controller enclosure mengalami gangguan, tanpa menghentikan layanan. Fitur FlashEver mendukung konvergensi lintasgenerasi dan penggantian perangkat penyimpanan data, tanpa mengganggu layanan. Sistem ini turut menghadirkan perlindungan cerdas secara menyeluruh dengan fitur deteksi ransomware bawaan untuk SAN dan NAS.

Agen DataMaster pada platform manajemen data iMaster DME menilai kesehatan sistem secara otomatis, memprediksi tren performa, serta melacak lokasi gangguan dalam hitungan menit.

Selain itu, analisis TCO selama lima tahun menunjukkan, Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage dapat mengurangi total biaya kepemilikan hingga 64% dibandingkan media penyimpanan hybrid konvensional. Penghematan ini mencakup biaya pengadaan, operasional dan pemeliharaan (O&M), serta konsumsi energi.

Yuan Yuan, President, Huawei Data Storage Product Line, menyatakan, "Validasi teknis dari Enterprise Strategy Group membuktikan status Huawei sebagai pemimpin inovasi teknologi penyimpanan data. Ke depan, kami akan terus memperkuat inovasi guna mempercepat transformasi digital dan cerdas di berbagai industri."

Informasi selengkapnya: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

Tentang Enterprise Strategy Group

Enterprise Strategy Group, kini menjadi bagian dari Omdia, menyediakan analisis pasar dengan fokus tertentu dan aplikatif, riset sisi permintaan, layanan konsultasi analis, panduan strategi go-to-market (GTM), validasi solusi, serta konten khusus untuk mendukung proses pembelian dan penjualan teknologi perusahaan.

