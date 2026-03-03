Nová generace konvergovaného úložiště Huawei OceanStor Dorado All-Flash prošla technickou validací od Enterprise Strategy Group
Mar 03, 2026, 14:09 ET
BARCELONA, Španělsko, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Na mobilním veletrhu MWC Barcelona 2026 zveřejnila společnost Enterprise Strategy Group, nyní součást společnosti Omdia, technickou validační zprávu o nové generaci konvergovaného úložiště Huawei OceanStor Dorado All-Flash.
Zpráva zdůrazňuje, že v éře umělé inteligence objemy podnikových dat rychle rostou, což mění způsob fungování organizací a zvyšuje nároky na úložnou infrastrukturu z hlediska výkonu, odolnosti, inteligence a nákladové efektivitě. Ačkoli mnoho dodavatelů úložišť nabízí all-flash řešení (užívající výhradně SSD disky), kompromisy v architektonickém návrhu často ztěžují vyvážení výkonu, spolehlivosti a nákladů, což v konečném důsledku omezuje výhody.
Zpráva poskytuje komplexní hodnocení konvergovaného úložiště New-Gen OceanStor Dorado All-Flash z hlediska výkonu, odolnosti, inteligentní správy a celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Výsledky potvrzují, že produkt je v těchto klíčových oblastech špičkou a vykazuje na trhu silnou konkurenceschopnost, protože nabízí přesvědčivou kombinaci vysokého výkonu, silné odolnosti a optimálních nákladů na vlastnictví. To splňuje potřeby podniků v oblasti digitální a inteligentní transformace.
Testování provedené v simulovaném databázovém prostředí s vysokou souběžností ukazuje, že systém all-flash udržuje ultra vysoký výkon více než 876 256 IOPS (vstupních a výstupních operací za sekundu) s průměrnou dobou odezvy pouhých 32 μs. Systém ukládá různorodá data s nativní a paralelní architekturou pro bloky, soubory a objekty.
Řešení aktivní-aktivní (dva nebo více uzlů běží souběžně) podporuje plynulé převzetí služeb při selhání v datových centrech. Architektura SmartMatrix full-mesh (plná síťová topologie) dokáže tolerovat selhání až sedmi z osmi skříní řadičů bez přerušení služeb. FlashEver umožňuje konvergenci mezi generacemi a eliminuje přerušení služeb během výměny úložiště. Systém poskytuje komplexní inteligentní ochranu se zabudovanou detekcí ransomwaru pro datovou síť SAN i úložiště typu NAS.
Agent DataMaster platformy pro správu dat iMaster DME umožňuje automatické hodnocení stavu systému, předpovídání výkonnostních trendů a lokalizaci poruch během několika minut.
Kromě toho pětiletá analýza TCO ukazuje, že konvergované úložiště New-Gen OceanStor Dorado All-Flash může snížit TCO až o 64 % ve srovnání s tradičním hybridním úložištěm. To přináší významné úspory v oblasti nákupu, provozu a údržby i spotřeby energie.
Yuan, ředitel produktové řady Huawei Data Storage, uvedl: „Tato technická validace Enterprise Strategy Group dokazuje pokračující vedoucí postavení společnosti Huawei v oblasti inovací úložných technologií. Do budoucna budeme pokračovat v prohlubování našich inovativních snah a pomáhat urychlovat digitální a inteligentní transformaci napříč odvětvími."
Další informace naleznete na adrese: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage
O společnosti Enterprise Strategy Group
Enterprise Strategy Group, nyní součást společnosti Omdia, poskytuje cílené a praktické informace o trhu, výzkum poptávky, poradenské služby analytiků, poradenství v oblasti strategie GTM (plánu uvedení nového produktu), ověřování řešení a „obsah na míru" (tvorba pro cílovou skupinu) podporující nákup a prodej podnikových technologií.
