Nová generace konvergovaného úložiště Huawei OceanStor Dorado All-Flash prošla technickou validací od Enterprise Strategy Group

News provided by

Huawei

Mar 03, 2026, 14:09 ET

BARCELONA, Španělsko, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Na mobilním veletrhu MWC Barcelona 2026 zveřejnila společnost Enterprise Strategy Group, nyní součást společnosti Omdia, technickou validační zprávu o nové generaci konvergovaného úložiště Huawei OceanStor Dorado All-Flash.

Continue Reading
Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Passes Enterprise Strategy Group Technical Validation
Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Passes Enterprise Strategy Group Technical Validation

Zpráva zdůrazňuje, že v éře umělé inteligence objemy podnikových dat rychle rostou, což mění způsob fungování organizací a zvyšuje nároky na úložnou infrastrukturu z hlediska výkonu, odolnosti, inteligence a nákladové efektivitě. Ačkoli mnoho dodavatelů úložišť nabízí all-flash řešení (užívající výhradně SSD disky), kompromisy v architektonickém návrhu často ztěžují vyvážení výkonu, spolehlivosti a nákladů, což v konečném důsledku omezuje výhody.

Zpráva poskytuje komplexní hodnocení konvergovaného úložiště New-Gen OceanStor Dorado All-Flash z hlediska výkonu, odolnosti, inteligentní správy a celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Výsledky potvrzují, že produkt je v těchto klíčových oblastech špičkou a vykazuje na trhu silnou konkurenceschopnost, protože nabízí přesvědčivou kombinaci vysokého výkonu, silné odolnosti a optimálních nákladů na vlastnictví. To splňuje potřeby podniků v oblasti digitální a inteligentní transformace.

Testování provedené v simulovaném databázovém prostředí s vysokou souběžností ukazuje, že systém all-flash udržuje ultra vysoký výkon více než 876 256 IOPS (vstupních a výstupních operací za sekundu) s průměrnou dobou odezvy pouhých 32 μs. Systém ukládá různorodá data s nativní a paralelní architekturou pro bloky, soubory a objekty.

Řešení aktivní-aktivní (dva nebo více uzlů běží souběžně) podporuje plynulé převzetí služeb při selhání v datových centrech. Architektura SmartMatrix full-mesh (plná síťová topologie) dokáže tolerovat selhání až sedmi z osmi skříní řadičů bez přerušení služeb. FlashEver umožňuje konvergenci mezi generacemi a eliminuje přerušení služeb během výměny úložiště. Systém poskytuje komplexní inteligentní ochranu se zabudovanou detekcí ransomwaru pro datovou síť SAN i úložiště typu NAS.

Agent DataMaster platformy pro správu dat iMaster DME umožňuje automatické hodnocení stavu systému, předpovídání výkonnostních trendů a lokalizaci poruch během několika minut.

Kromě toho pětiletá analýza TCO ukazuje, že konvergované úložiště New-Gen OceanStor Dorado All-Flash může snížit TCO až o 64 % ve srovnání s tradičním hybridním úložištěm. To přináší významné úspory v oblasti nákupu, provozu a údržby i spotřeby energie.

Yuan, ředitel produktové řady Huawei Data Storage, uvedl: „Tato technická validace Enterprise Strategy Group dokazuje pokračující vedoucí postavení společnosti Huawei v oblasti inovací úložných technologií. Do budoucna budeme pokračovat v prohlubování našich inovativních snah a pomáhat urychlovat digitální a inteligentní transformaci napříč odvětvími."

Další informace naleznete na adrese: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

O společnosti Enterprise Strategy Group

Enterprise Strategy Group, nyní součást společnosti Omdia, poskytuje cílené a praktické informace o trhu, výzkum poptávky, poradenské služby analytiků, poradenství v oblasti strategie GTM (plánu uvedení nového produktu), ověřování řešení a „obsah na míru" (tvorba pro cílovou skupinu) podporující nákup a prodej podnikových technologií.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2923844/Huawei.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei uvádí na trh architekturu NG WAN, aby podpořil nový růst operátorů

Huawei uvádí na trh architekturu NG WAN, aby podpořil nový růst operátorů

Na mobilním veletrhu MWC Barcelona 2026 představil Leon Wang, ředitel divize datových komunikačních produktů společnosti Huawei, její architekturu NG ...
El almacenamiento OceanStor Dorado de Huawei supera la validación técnica del Enterprise Strategy Group

El almacenamiento OceanStor Dorado de Huawei supera la validación técnica del Enterprise Strategy Group

En el MWC Barcelona 2026, Enterprise Strategy Group, ahora parte de Omdia, publicó un informe de validación técnica sobre el almacenamiento all-flash ...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics