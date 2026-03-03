Конвергентное хранилище на флэш-накопителях нового поколения Huawei OceanStor Dorado проходит техническую валидацию Enterprise Strategy Group

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 группа Enterprise Strategy Group, которая в настоящее время входит в состав Omdia, выпустила отчет о технической валидации конвергентного хранилища на флэш-накопителях нового поколения Huawei OceanStor Dorado.

В отчете подчеркивается, что объемы корпоративных данных быстро растут в эпоху ИИ, изменяя работу организаций и повышая планку инфраструктуры хранения с точки зрения производительности, отказоустойчивости, интеллекта и экономической эффективности. Хотя многие поставщики систем хранения предлагают решения на флэш-накопителях, компромиссы в архитектурном дизайне часто затрудняют баланс производительности, надежности и стоимости, что в конечном итоге ограничивает преимущества, предоставляемые организациям.

В отчете представлена всесторонняя оценка конвергентного хранилища на флэш-накопителях нового поколения OceanStor Dorado с точки зрения производительности, отказоустойчивости, интеллектуального управления и совокупной стоимости владения (TCO). Результаты подтверждают, что продукт лидирует в этих ключевых областях и демонстрирует сильную конкурентоспособность на рынке, обеспечивая убедительное сочетание высокой производительности, высокой устойчивости и оптимальной совокупной стоимости владения. Это отвечает потребностям предприятия в цифровой и интеллектуальной трансформации.

Тестирование, проведенное в смоделированной высококонкурентной среде базы данных, показывает, что система на флэш-накопителях поддерживает сверхвысокую производительность более 876 256 операций ввода-вывода за секунду со средним временем отклика всего 32 мкс. Система хранит разнообразные данные с собственной и параллельной архитектурой для блоков, файлов и объектов.

Решение «активный-активный» поддерживает плавное аварийное переключение между центрами обработки данных. Полностью ячеистая архитектура SmartMatrix может выдержать отказ до семи из восьми корпусов контроллера без прерывания обслуживания. FlashEver обеспечивает конвергенцию между поколениями и устраняет перебои в обслуживании при замене хранилища. Система обеспечивает комплексную интеллектуальную защиту со встроенным обнаружением программ-вымогателей как для SAN, так и для NAS.

Агент DataMaster платформы управления данными iMaster DME обеспечивает автоматическую оценку работоспособности системы, прогнозирование тенденций производительности и определение местоположения неисправностей в течение нескольких минут.

Кроме того, пятилетний анализ совокупной стоимости владения показывает, что конвергентное хранилище на флэш-накопителях нового поколения OceanStor Dorado может снизить совокупную стоимость владения на 64% по сравнению с традиционным гибридным хранилищем. Это обеспечивает значительную экономию при закупках, эксплуатации и техническом обслуживании и потреблении энергии.

Юань Юань (Yuan Yuan), президент Huawei Data Storage Product Line, заявил: «Эта техническая валидация Enterprise Strategy Group демонстрирует постоянное лидерство Huawei в области инноваций технологий хранения данных. В будущем мы будем продолжать углублять наши инновационные усилия и помогать ускорять цифровую и интеллектуальную трансформацию в разных отраслях».

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

