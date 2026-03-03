Konvergované úložisko Huawei OceanStor Dorado typu all-flash novej generácie absolvovalo technické overenie Enterprise Strategy Group

News provided by

Huawei

Mar 03, 2026, 13:57 ET

BARCELONA, Španielsko, 3. marec 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 vydala skupina Enterprise Strategy Group, teraz súčasť spoločnosti Omdia, správu o technickom overení konvergovaného úložiska Huawei OceanStor Dorado typu all-flash novej generácie.

Continue Reading
Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Passes Enterprise Strategy Group Technical Validation
Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Passes Enterprise Strategy Group Technical Validation

Správa zdôrazňuje, že objemy podnikových dát v ére AI rýchlo rastú, čím sa mení spôsob fungovania organizácií a zvyšujú kritériá pre úložnú infraštruktúru z hľadiska výkonu, odolnosti, inteligencie a nákladovej efektívnosti. Hoci mnoho dodávateľov úložísk ponúka riešenia založené na technológii all-flash, kompromisy v dizajne architektúry často sťažujú vyváženie výkonu, spoľahlivosti a nákladov, čo v konečnom dôsledku obmedzuje výhody, ktoré organizácie môžu získať.

Správa uvádza komplexné hodnotenie konvergovaného úložiska OceanStor Dorado typu all-flash novej generácie z hľadiska výkonu, odolnosti, inteligentnej správy a celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). Výsledky potvrdzujú, že produkt je lídrom v týchto kľúčových oblastiach a preukazuje silnú konkurencieschopnosť na trhu, pričom poskytuje presvedčivú kombináciu vysokého výkonu, silnej odolnosti a optimálneho TCO. Vďaka tomu spĺňa potreby podnikov v oblasti digitálnej a inteligentnej transformácie.

Testovanie vykonané v simulovanom prostredí databázy s vysokou súbežnosťou preukazuje, že systém all-flash si udržiava ultravysoký výkon viac ako 876 256 IOPS s priemernou dobou odozvy iba 32 μs. Systém ukladá rôznorodé údaje s natívnou a paralelnou architektúrou pre bloky, súbory a objekty.

Riešenie active-active podporuje plynulé prepínanie naprieč dátovými centrami. Architektúra SmartMatrix s plnou sieťou dokáže tolerovať poruchu až siedmich z ôsmich krytov riadiacich jednotiek bez prerušenia prevádzky. FlashEver umožňuje konvergenciu medzi generáciami a eliminuje prerušenia služieb počas výmeny úložiska. Systém poskytuje komplexnú inteligentnú ochranu so vstavanou detekciou ransomvéru pre SAN aj NAS.

Agent DataMaster platformy správy údajov iMaster DME umožňuje automatické vyhodnotenie stavu systému, predikciu trendov výkonnosti aj lokalizáciu porúch v priebehu niekoľkých minút.

Päťročná analýza TCO navyše naznačuje, že konvergované úložisko OceanStor Dorado typu all-flash novej generácie dokáže znížiť TCO až o 64 % v porovnaní s tradičným hybridným úložiskom. Tým sa dosahujú významné úspory v obstarávaní, prevádzke a údržbe aj spotrebe energie.

Yuan Yuan, prezident produktovej rady dátových úložísk Huawei, uviedol: „Toto technické overenie skupiny Enterprise Strategy Group dokazuje, že spoločnosť Huawei zostáva vo vedúcej pozícii v oblasti inovácií v segmente technológie úložísk. Do budúcnosti budeme naďalej prehlbovať naše inovačné úsilie a pomáhať urýchľovať digitálnu a inteligentnú transformáciu vo všetkých odvetviach."

Viac informácií nájdete na stránke: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage 

O skupine Enterprise Strategy Group

Enterprise Strategy Group, ktorá sa stala súčasťou spoločnosti Omdia, poskytuje cielené a praktické informácie o trhu, prieskum dopytu, analytické poradenské služby, poradenstvo v oblasti stratégie GTM, validácie riešení a prispôsobený obsah na podporu nákupu a predaja podnikových technológií.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923844/Huawei.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Nová generace konvergovaného úložiště Huawei OceanStor Dorado All-Flash prošla technickou validací od Enterprise Strategy Group

Nová generace konvergovaného úložiště Huawei OceanStor Dorado All-Flash prošla technickou validací od Enterprise Strategy Group

Na mobilním veletrhu MWC Barcelona 2026 zveřejnila společnost Enterprise Strategy Group, nyní součást společnosti Omdia, technickou validační zprávu...
Huawei uvádí na trh architekturu NG WAN, aby podpořil nový růst operátorů

Huawei uvádí na trh architekturu NG WAN, aby podpořil nový růst operátorů

Na mobilním veletrhu MWC Barcelona 2026 představil Leon Wang, ředitel divize datových komunikačních produktů společnosti Huawei, její architekturu NG ...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics