Konvergované úložisko Huawei OceanStor Dorado typu all-flash novej generácie absolvovalo technické overenie Enterprise Strategy Group
News provided byHuawei
Mar 03, 2026, 13:57 ET
BARCELONA, Španielsko, 3. marec 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 vydala skupina Enterprise Strategy Group, teraz súčasť spoločnosti Omdia, správu o technickom overení konvergovaného úložiska Huawei OceanStor Dorado typu all-flash novej generácie.
Správa zdôrazňuje, že objemy podnikových dát v ére AI rýchlo rastú, čím sa mení spôsob fungovania organizácií a zvyšujú kritériá pre úložnú infraštruktúru z hľadiska výkonu, odolnosti, inteligencie a nákladovej efektívnosti. Hoci mnoho dodávateľov úložísk ponúka riešenia založené na technológii all-flash, kompromisy v dizajne architektúry často sťažujú vyváženie výkonu, spoľahlivosti a nákladov, čo v konečnom dôsledku obmedzuje výhody, ktoré organizácie môžu získať.
Správa uvádza komplexné hodnotenie konvergovaného úložiska OceanStor Dorado typu all-flash novej generácie z hľadiska výkonu, odolnosti, inteligentnej správy a celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). Výsledky potvrdzujú, že produkt je lídrom v týchto kľúčových oblastiach a preukazuje silnú konkurencieschopnosť na trhu, pričom poskytuje presvedčivú kombináciu vysokého výkonu, silnej odolnosti a optimálneho TCO. Vďaka tomu spĺňa potreby podnikov v oblasti digitálnej a inteligentnej transformácie.
Testovanie vykonané v simulovanom prostredí databázy s vysokou súbežnosťou preukazuje, že systém all-flash si udržiava ultravysoký výkon viac ako 876 256 IOPS s priemernou dobou odozvy iba 32 μs. Systém ukladá rôznorodé údaje s natívnou a paralelnou architektúrou pre bloky, súbory a objekty.
Riešenie active-active podporuje plynulé prepínanie naprieč dátovými centrami. Architektúra SmartMatrix s plnou sieťou dokáže tolerovať poruchu až siedmich z ôsmich krytov riadiacich jednotiek bez prerušenia prevádzky. FlashEver umožňuje konvergenciu medzi generáciami a eliminuje prerušenia služieb počas výmeny úložiska. Systém poskytuje komplexnú inteligentnú ochranu so vstavanou detekciou ransomvéru pre SAN aj NAS.
Agent DataMaster platformy správy údajov iMaster DME umožňuje automatické vyhodnotenie stavu systému, predikciu trendov výkonnosti aj lokalizáciu porúch v priebehu niekoľkých minút.
Päťročná analýza TCO navyše naznačuje, že konvergované úložisko OceanStor Dorado typu all-flash novej generácie dokáže znížiť TCO až o 64 % v porovnaní s tradičným hybridným úložiskom. Tým sa dosahujú významné úspory v obstarávaní, prevádzke a údržbe aj spotrebe energie.
Yuan Yuan, prezident produktovej rady dátových úložísk Huawei, uviedol: „Toto technické overenie skupiny Enterprise Strategy Group dokazuje, že spoločnosť Huawei zostáva vo vedúcej pozícii v oblasti inovácií v segmente technológie úložísk. Do budúcnosti budeme naďalej prehlbovať naše inovačné úsilie a pomáhať urýchľovať digitálnu a inteligentnú transformáciu vo všetkých odvetviach."
Viac informácií nájdete na stránke: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage
O skupine Enterprise Strategy Group
Enterprise Strategy Group, ktorá sa stala súčasťou spoločnosti Omdia, poskytuje cielené a praktické informácie o trhu, prieskum dopytu, analytické poradenské služby, poradenstvo v oblasti stratégie GTM, validácie riešení a prispôsobený obsah na podporu nákupu a predaja podnikových technológií.
Share this article