Le stockage convergent All-Flash OceanStor Dorado nouvelle génération de Huawei obtient la validation technique de l'Enterprise Strategy Group

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de MWC Barcelona 2026, Enterprise Strategy Group, qui fait désormais partie d'Omdia, a publié un rapport de validation technique sur le stockage convergent All-Flash OceanStor Dorado de nouvelle génération de Huawei.

Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Passes Enterprise Strategy Group Technical Validation

Le rapport souligne qu'à l'ère de l'IA les volumes de données des entreprises augmentent rapidement, remodelant le mode de fonctionnement des organisations et plaçant la barre plus haut pour l'infrastructure de stockage en termes de performances, de résilience, d'intelligence et de rentabilité sur le site. Bien que de nombreux fournisseurs de solutions de stockage proposent des solutions tout-flash, les compromis en matière de conception architecturale rendent souvent difficile l'équilibre entre les performances, la fiabilité et le coût, ce qui atténue en fin de compte les avantages pour les entreprises.

Le rapport fournit une évaluation complète de la nouvelle génération d'OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage en termes de performances, de résilience, de gestion intelligente et de coût total de possession. Les résultats confirment que le produit est leader dans ces domaines clés et qu'il est très compétitif sur le marché, offrant une combinaison séduisante de performances élevées, d'une forte résilience et d'un coût total de possession optimal. Ces caractéristiques correspondent aux besoins des entreprises en matière de transformation numérique et intelligente.

Les tests effectués dans un environnement simulé de base de données à forte concordance montrent que le système tout-flash soutient des performances ultra-élevées de plus de 876 256 IOPS, avec un temps de réponse moyen de seulement 32 μs. Le système stocke des données diverses grâce à une architecture native et parallèle pour les blocs, les fichiers et les objets.

La solution active-active prend en charge le basculement transparent entre les centres de données. L'architecture SmartMatrix à maillage complet peut tolérer la défaillance de sept boîtiers de contrôleurs sur huit sans interruption de service. FlashEver permet la convergence entre les générations et élimine les interruptions de service lors du remplacement du stockage. Le système offre une protection intelligente de bout en bout avec une détection intégrée des ransomwares pour les SAN (Réseau de stockage) et les NAS (serveurs de stockage en réseau).

L'agent DataMaster de la plateforme de gestion des données iMaster DME évalue automatiquement l'état du système, prédit les tendances de performance et localise les défauts en quelques minutes.

En outre, l'analyse du coût total de possession sur cinq ans indique que le stockage convergent tout-flash OceanStor Dorado nouvelle génération peut réduire jusqu'à 64 % le coût total de possession par rapport au stockage hybride traditionnel. Cela permet de réaliser d'importantes économies en matière d'approvisionnement, de fonctionnement et d'entretien, et de consommation d'énergie.

Yuan Yuan, président de la ligne de produits de stockage de données de Huawei, a déclaré : « Cette validation technique de l'Enterprise Strategy Group démontre le leadership continu de Huawei en matière d'innovation technologique dans le domaine du stockage. À l'avenir, nous continuerons à approfondir nos efforts d'innovation et à contribuer à l'accélération de la transformation numérique et intelligente dans tous les secteurs. »

Pour plus de renseignements, veuillez consulter : https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

À propos d'Enterprise Strategy Group

Enterprise Strategy Group, qui fait désormais partie d'Omdia, fournit des informations ciblées et exploitables sur le marché, des études sur la demande, des services consultatifs d'analystes, des conseils en matière de stratégie GTM, des validations de solutions et du contenu personnalisé pour soutenir l'achat et la vente de technologies d'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923844/Huawei.jpg