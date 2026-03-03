El almacenamiento OceanStor Dorado de Huawei supera la validación técnica del Enterprise Strategy Group

- El almacenamiento all-flash convergente OceanStor Dorado de nueva generación de Huawei supera la validación técnica del Enterprise Strategy Group

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Enterprise Strategy Group, ahora parte de Omdia, publicó un informe de validación técnica sobre el almacenamiento all-flash convergente OceanStor Dorado de nueva generación de Huawei.

Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Passes Enterprise Strategy Group Technical Validation

El informe destaca que el volumen de datos empresariales crece rápidamente en la era de la IA, transformando la forma en que operan las organizaciones y elevando el estándar de la infraestructura de almacenamiento en términos de rendimiento, resiliencia, inteligencia y rentabilidad. Si bien muchos proveedores de almacenamiento ofrecen soluciones all-flash, las desventajas del diseño arquitectónico a menudo dificultan el equilibrio entre rendimiento, fiabilidad y coste, lo que, en última instancia, limita los beneficios que ofrecen a las organizaciones.

El informe ofrece una evaluación exhaustiva del almacenamiento all-flash convergente OceanStor Dorado de nueva generación en términos de rendimiento, resiliencia, gestión inteligente y coste total de propiedad (TCO). Los resultados confirman que el producto es líder en estas áreas clave y demuestra una sólida competitividad en el mercado, ofreciendo una atractiva combinación de alto rendimiento, gran resiliencia y un TCO óptimo. Esto satisface las necesidades empresariales de transformación digital e inteligente.

Las pruebas realizadas en un entorno de base de datos simulado de alta concurrencia muestran que el sistema all-flash mantiene un rendimiento ultraalto de más de 876.256 IOPS, con un tiempo de respuesta promedio de tan solo 32 μs. El sistema almacena diversos datos con arquitectura nativa y paralela para bloques, archivos y objetos.

La solución activo-activo permite una conmutación por error fluida entre centros de datos. La arquitectura de malla completa SmartMatrix puede tolerar fallos en hasta siete de los ocho gabinetes de controlador sin interrupciones del servicio. FlashEver permite la convergencia entre generaciones y elimina las interrupciones del servicio durante la sustitución del almacenamiento. El sistema ofrece protección inteligente de extremo a extremo con detección de ransomware integrada tanto para SAN como para NAS.

El agente DataMaster de la plataforma de gestión de datos iMaster DME permite la evaluación automática del estado del sistema, la predicción de tendencias de rendimiento y la localización de fallos en cuestión de minutos.

Además, el análisis del TCO a cinco años indica que el almacenamiento all-flash convergente OceanStor Dorado de nueva generación puede reducir el TCO hasta en un 64% en comparación con el almacenamiento híbrido tradicional. Esto genera ahorros significativos en compras, operaciones y mantenimiento, y consumo energético.

Yuan Yuan, presidente de la línea de productos de almacenamiento de datos de Huawei, declaró:"Esta validación técnica del Grupo de Estrategia Empresarial demuestra el liderazgo continuo de Huawei en innovación en tecnología de almacenamiento. De cara al futuro, seguiremos profundizando en nuestros esfuerzos de innovación y ayudando a acelerar la transformación digital e inteligente en todos los sectores".

Si desea más información visite: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

Acerca de Enterprise Strategy Group

Enterprise Strategy Group, ahora parte de Omdia, proporciona inteligencia de mercado enfocada y procesable, investigación del lado de la demanda, servicios de asesoramiento de analistas, orientación estratégica GTM, validaciones de soluciones y contenido personalizado que respalda la compra y venta de tecnología empresarial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923844/Huawei.jpg