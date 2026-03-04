نظام التخزين المتقارب بتقنية الفلاش بالكامل من الجيل الجديد OceanStor Dorado التابع لشركة Huawei، ينجح في اجتياز التحقق الفني الصارم الذي أجرته Enterprise Strategy Group

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات MWC Barcelona 2026، أصدرت Enterprise Strategy Group، والتي أصبحت الآن جزءًا من Omdia، تقريرًا للتحقق الفني حول نظام التخزين المتقارب بتقنية الفلاش بالكامل من الجيل الجديد OceanStor Dorado التابع لشركة Huawei.

يؤكد التقرير أن أحجام بيانات المؤسسات تشهد نموًا متسارعًا في عصر الذكاء الاصطناعي، مما يُعيد تشكيل أساليب عمل المؤسسات ويضع معايير أعلى للبنية التحتية للتخزين من حيث الأداء، والمرونة، والذكاء، وكفاءة التكلفة. في حين يقدّم العديد من مزوّدي حلول التخزين أنظمة تعتمد على الفلاش بالكامل، إلا أن المفاضلات في التصميم المعماري غالبًا ما تجعل من الصعب تحقيق توازن فعّال بين الأداء والموثوقية والتكلفة، مما يحد في نهاية المطاف من القيمة والفوائد التي يمكن أن تحصل عليها المؤسسات.

يقدّم التقرير تقييمًا شاملًا لنظام التخزين المتقارب بتقنية الفلاش بالكامل من الجيل الجديد OceanStor Dorado، مستعرضًا أداءها عبر عدة محاور رئيسية تشمل الأداء، والمرونة والاعتمادية، والإدارة الذكية، وإجمالي تكلفة الملكية (TCO). تؤكد النتائج أن المنتج يتصدر المشهد في هذه المجالات الرئيسية، ويُظهر قدرة تنافسية قوية في السوق، من خلال تقديم مزيج متكامل يجمع بين الأداء العالي، والمرونة والاعتمادية القوية، وإجمالي تكلفة ملكية مثالي (TCO). يلبي ذلك احتياجات المؤسسات في مسيرتها نحو التحول الرقمي والذكي.

أظهرت الاختبارات التي أُجريت في بيئة مُحاكاة لقاعدة بيانات ذات مستويات عالية من التزامن أن النظام القائم على تقنية الفلاش بالكامل قادر على الحفاظ على أداء فائق يتجاوز 876,256 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS)، مع زمن استجابة متوسط يبلغ 32 ميكروثانية (μs) فقط. يوفّر النظام إمكانية تخزين أنواع متعددة ومتنوعة من البيانات من خلال بنية معمارية أصلية ومتوازية تدعم الكتل، والملفات، والكائنات في آنٍ واحد.

تدعم هذه الحلول العاملة بنمط "نشط-نشط" الانتقال السلس للعمليات بين مراكز البيانات. تسمح البنية المعمارية الشبكية الكاملة SmartMatrix بتحمُّل فشل ما يصل إلى سبع وحدات تحكم من أصل ثمانية دون أي انقطاع في الخدمة. تمكّن تقنية FlashEver من تحقيق التقارب بين أجيال مختلفة من التخزين، كما تتيح استبدال وحدات التخزين دون التسبب في أي انقطاع للخدمة. يقدّم النظام حماية ذكية شاملة ومتكاملة، مع تضمين ميزات كشف برامج الفدية لكل من شبكة منطقة التخزين (SAN) ووحدة التخزين المتصلة بالشبكة (NAS).

يتيح وكيل DataMaster في منصة إدارة البيانات iMaster DME إمكانية تقييم صحة النظام تلقائيًا، والتنبؤ باتجاهات الأداء، وتحديد موقع الأعطال خلال دقائق قليلة.

بالإضافة إلى ذلك، تُشير تحليلات إجمالي تكلفة الملكية (TCO) على مدى خمس سنوات إلى أن نظام التخزين المتقارب بتقنية الفلاش بالكامل من الجيل الجديد OceanStor Dorado قادر على خفض إجمالي تكلفة الملكية (TCO) بنسبة تصل إلى 64% مقارنةً بحلول التخزين الهجينة التقليدية. ويؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الشراء، والتشغيل والصيانة (O&M)، واستهلاك الطاقة.

صرّح Yuan Yuan، رئيس خط منتجات تخزين البيانات في شركة Huawei، قائلاً: "يُظهر هذا التحقق الفني من قِبل Enterprise Strategy Group ريادة شركة Huawei المستمرة في ابتكار تقنيات التخزين. وفي المستقبل، سنواصل تعميق جهودنا الابتكارية، والمساهمة في تسريع التحول الرقمي والذكي عبر مختلف الصناعات".

