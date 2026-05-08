今こそ、あなたが輝く時：Huawei、オールシナリオテクノロジーで誰もが自分らしい人生の主役になれるよう支援

Huawei、バンコク発表会でオールシナリオインテリジェンスを始動し、スマートライフの新章を開く

バンコク、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- 2026年5月7日、Huaweiはタイ・バンコクでグローバル製品発表会「今こそ、あなたが輝く時（Now Is Your Spark）」を開催し、HUAWEI MatePad Pro Max、HUAWEI WATCH FIT 5シリーズ、HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Editionなどの革新的な製品を正式に発表しました。これらのデバイスは、オールシナリオテクノロジーにより、世界中のユーザーが世界を探索し、自分らしさを表現するための確かな拡張手段として機能します。

モバイル生産性の新たな基準を打ち立てる超薄型フラッグシップタブレット

HUAWEI MatePad Pro Max (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI nova 15 Max (PRNewsfoto/HUAWEI)

Huaweiは今回の発表会で、HUAWEI MatePad Pro Maxを世界初公開しました。洗練されたデザイン、高品質ディスプレイ、PCレベルの生産性、クリエイティブツール一式を組み合わせたHUAWEI MatePad Pro Maxは、驚くほど薄く軽いフォームファクターでフラッグシップタブレットの性能を提供します。HUAWEI MatePad Pro Maxは、重量499g、厚さわずか4.7mmで、専用のPaperMatte Editionでも重量はわずか509gに抑えられており、13インチ以上のタブレットの中で最薄・最軽量です。

次世代に向けて刷新されたスマートウェアラブル

Huaweiは、若い世代に合わせたスマートウェアラブルの新ラインアップを発表しました。HUAWEI WATCH FIT 5シリーズは、象徴的なスクエアデザインを維持しながら、洗練された鮮やかな美しさを加えています。魅力的で取り組みやすいミニワークアウトを通じてユーザーを導き、よりアクティブなライフスタイルを促します。同シリーズは、サイクリング、ゴルフ、トレイルランニング、テニスなど、幅広い競技スポーツにも対応しています。高度なトラッキング、分析、ガイダンス機能により、日常的なフィットネスルーティンから競技スポーツまで、多様なニーズに対応します。

本イベントで初登場したHUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Editionは、マラソンレースの外観と臨場感を体現したプロフェッショナルランニングウォッチです。新しい単一のランニング能力指数（RAI）とプロ仕様のTraining Camp Dashboardを備えており、ランナーはより深いデータインサイトを得て、よりスマートにトレーニングし、より力強くレースに臨めます。

Huaweiは、著名なジュエリーデザイナーFrancesca Amfitheatrofと提携し、HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Editionを発表しました。春に花々が咲き誇る美しさから着想を得たこのデザインには、99粒の天然ダイヤモンドとダイヤモンドカットのサファイアガラスが採用されており、女性の強さと活力をたたえるウェアラブルとなっています。

Huaweiはまた、新しいプレミアムフラッグシップ子ども向けウォッチとして、HUAWEI WATCH KIDS X1シリーズを発表しました。前面と背面に高解像度カメラを備え、110°超広角フロントカメラと1.82インチAMOLEDスクリーンを搭載しているため、より大きな表示領域とより広い視野を提供します。このデバイスには、取り外して回転できる本体とAR fun機能も搭載されており、子どもたちは探索中のかけがえのない瞬間を一つひとつ撮影できます。

若いユーザーの多様なニーズに応える新しいスマートフォン体験

HuaweiはHUAWEI nova 15 Maxを正式に発表し、全力で遊び、鮮明に撮影する世代の体験を再定義しました。50MP RYYB Ultra Vision Cameraを搭載し、暗所や逆光の環境でも実物に近い色を再現します。8,500mAh Super Batteryは一日中の使用を支え、バッテリー切れへの不安を解消します。高耐久ボディは落下に強く、日常の衝撃も心配不要です。Vivid OLED ScreenとSymmetrical Stereo Dual Speakersを組み合わせることで、臨場感あふれるオーディオビジュアル体験をいつでも楽しめます。写真撮影からバッテリー駆動時間まで、耐久性からオーディオビジュアルまで、HUAWEI nova 15 Maxはあらゆる情熱を絶えず後押しします。

フラッグシップタブレットから子ども向けに設計されたスマートウォッチまで、Huaweiのコネクテッドデバイスエコシステムは、世界中のユーザーの日常生活における存在感を拡大し続けています。Huaweiは、役立つだけでなく、真に暮らしを豊かにし、インスピレーションに火をつけるテクノロジーに引き続き取り組んでいます。Huaweiは今後も世界中のユーザーと連携し、人々がどこにいても、より良く暮らし、働けるよう支援していきます。

SOURCE HUAWEI