Now Is Your Spark: Huawei podporuje každého, aby sa stal hviezdou svojho života vďaka technológiám pre všetky scenáre
May 08, 2026, 07:09 ET
Uvedenie Huawei na trh v Bangkoku podnecuje inteligenciu vo všetkých scenároch a otvára novú kapitolu inteligentného života
BANGKOK, 8. máj 2026 /PRNewswire/ – 7. mája 2026 usporiadala spoločnosť Huawei v thajskom Bangkoku podujatie ku globálnemu uvedeniu na trh pod názvom „Now Is Your Spark" (Teraz môžeš zažiariť ty), kde oficiálne predstavila HUAWEI MatePad Pro Max, hodinky HUAWEI WATCH FIT 5 Series, hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition a ďalšie inovatívne produkty. Vďaka technológii pre všetky scenáre slúžia tieto zariadenia ako skutočná pravá ruka pre používateľov po celom svete, ktorá im umožňuje objavovať svet a vyjadrovať sa.
Vlajková loď – ultratenký tablet, ktorý nastavuje nové štandardy mobilnej produktivity
Spoločnosť Huawei na podujatí predstavila v globálnej premiére tablet HUAWEI MatePad Pro Max. HUAWEI MatePad Pro Max kombinuje prepracovaný dizajn, prémiový displej, produktivitu na úrovni počítača a kompletnú sadu kreatívnych nástrojov. Zariadenie prináša špičkový výkon tabletu v pozoruhodne tenkom a ľahkom prevedení. S hmotnosťou 499 g a hrúbkou iba 4,7 mm, pričom dokonca exkluzívna edícia PaperMatte váži iba 509 g, je HUAWEI MatePad Pro Max najtenším a najľahším tabletom medzi tabletmi s uhlopriečkou 13 a viac palcov.
Inteligentné nositeľné zariadenia modernizované pre ďalšiu generáciu
Huawei predstavuje nový rad inteligentných nositeľných zariadení šitých na mieru pre mladú generáciu. Hodinky HUAWEI WATCH FIT 5 Series si zachovávajú ikonický štvorcový dizajn, ešte vylepšený o elegantný a žiarivý vzhľad. Sprevádza používateľov pútavými a ľahko prístupnými mini-tréningmi a povzbudzuje ich k aktívnejšiemu životnému štýlu. Séria tiež podporuje širokú škálu súťažných športov vrátane cyklistiky, golfu, behu v prírode a tenisu. Vďaka pokročilým funkciám sledovania, analýzy a usmerňovania uspokojí rôzne potreby, od každodenných fitness rutín až po súťažný šport.
Na podujatí sa v premiére predstavujú aj profesionálne bežecké hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, ktoré stelesňujú vzhľad a atmosféru maratónskych pretekov. Obsahujú nový index bežeckých schopností (RAI) a profesionálny ovládací panel tréningového kempu, ktorý bežcom poskytne hlbší prehľad o údajoch, aby mohli trénovať inteligentnejšie a pretekať lepšie.
Spoločnosť Huawei nadviazala partnerstvo so známou návrhárkou šperkov Francescou Amfitheatrofi s cieľom uviesť na trh jarnú edíciu hodiniek HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN. Tento dizajn, inšpirovaný krásou rozkvitnutej jari, obsahuje 99 prírodných diamantov a zafírové sklo s diamantovým výbrusom, ktoré je oslavou ženskej sily a vitality nositeľnou na zápästí.
Huawei tiež predstavil nové prémiové vlajkové produkty pre deti: hodinky HUAWEI WATCH KIDS X1 Series. Sú vybavené predným a zadným fotoaparátom s vysokým rozlíšením, ultraširokouhlým predným fotoaparátom so 110° záberom a 1,82-palcovým AMOLED displejom, ktoré ponúkajú väčší displej a širšie zorné pole. Hodinky obsahujú aj odnímateľné a otočné telo a funkciu rozšírenej reality (AR), ktorá deťom umožňuje zachytiť každý vzácny okamih ich objavovania.
Nový zážitok z telefónu pre rozmanité potreby mladých používateľov
Spoločnosť Huawei oficiálne uviedla na trh model HUAWEI nova 15 Max, čím nanovo definuje zážitok pre generáciu, ktorá sa snaží o maximum a chce fotiť maximálne ostro. Vďaka 50 MP fotoaparátu RYYB Ultra Vision poskytuje realistické farby aj pri slabom osvetlení alebo protisvetle. Super batéria s kapacitou 8 500 mAh umožňuje celodenné používanie a eliminuje tak obavy z výdrže batérie. Mimoriadne pevné telo je odolné voči pádom, takže sa už nemusíte obávať každodenných nárazov. V kombinácii s displejom Vivid OLED a symetrickými stereo duálnymi reproduktormi máte pohlcujúci audiovizuálny zážitok vždy na dosah ruky. Od kvality fotografie po výdrž batérie a od odolnosti až po audiovizuálne prvky, HUAWEI nova 15 Max neustále podporuje každú vášeň.
Systém pripojených zariadení značky Huawei, od vlajkových tabletov až po inteligentné hodinky určené pre deti, naďalej rozširuje svoju prítomnosť v každodennom živote používateľov po celom svete. Huawei bude do budúcnosti naďalej vyvíjať technológie, ktoré sú nielen užitočné, ale aj skutočne obohacujúce – technológie, ktoré podnecujú inšpiráciu. Huawei sa teší na ďalšiu spoluprácu s používateľmi po celom svete a pomáha ľuďom žiť a pracovať lepšie, nech sú kdekoľvek.
