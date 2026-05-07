Now Is Your Spark: Huawei daje każdemu szansę stać się gwiazdą własnego życia dzięki technologiom obejmującym wszystkie zastosowania

Premiera Huawei w Bangkoku rozpoczyna erę inteligentnych rozwiązań obejmujących wszystkie zastosowania i otwiera nowy rozdział inteligentnego stylu życia.

BANGKOK, 7 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- 7 maja 2026 r. Firma Huawei zorganizowała w Bangkoku w Tajlandii globalną premierę produktów pod hasłem „Now Is Your Spark" („To twój moment, by zabłysnąć"), podczas której oficjalnie zaprezentowano HUAWEI MatePad Pro Max, serię HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition oraz inne innowacyjne produkty. Dzięki technologiom obejmującym wszystkie zastosowania urządzenia te realnie wpływają na możliwości użytkowników na całym świecie, umożliwiając im odkrywanie świata i wyrażanie siebie.

HUAWEI MatePad Pro Max HUAWEI WATCH FIT 5 Pro HUAWEI nova 15 Max

Ultracienki flagowy tablet wyznaczający nowe standardy mobilnej produktywności

Podczas wydarzenia firma Huawei zaprezentowała na świecie model HUAWEI MatePad Pro Max. Łącząc dopracowane wzornictwo, najwyższej klasy wyświetlacz, produktywność na poziomie komputera PC oraz pełen zestaw narzędzi kreatywnych, HUAWEI MatePad Pro Max oferuje wydajność flagowego tabletu oraz wyjątkowo cienką i lekką konstrukcję. Przy masie 499 g i grubości zaledwie 4,7 mm nawet ekskluzywna wersja PaperMatte Edition waży jedynie 509 g. HUAWEI MatePad Pro Max jest najcieńszym i najlżejszym tabletem wśród urządzeń z ekranem o przekątnej powyżej 13 cali.

Nowa generacja inteligentnych urządzeń do noszenia

Huawei zaprezentował nową linię inteligentnych urządzeń do noszenia stworzoną z myślą o młodym pokoleniu. Seria HUAWEI WATCH FIT 5 zachowuje swój charakterystyczny kwadratowy design, teraz wzbogacony o smukłą i dynamiczną estetykę. Urządzenie prowadzi użytkowników przez angażujące i łatwo dostępne minitreningi, zachęcając do bardziej aktywnego stylu życia. Seria obsługuje również szeroką gamę sportów wyczynowych, w tym jazdę na rowerze, golf, biegi terenowe i tenis. Dzięki zaawansowanym funkcjom śledzenia, analizy i wskazówek odpowiada na zróżnicowane potrzeby - od codziennych ćwiczeń po sport wyczynowy.

Debiutujący podczas wydarzenia model HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition to profesjonalny zegarek do biegania, oddający charakter i atmosferę maratonów. Wyposażono go w nowy pojedynczy wskaźnik zdolności biegowej (RAI) oraz profesjonalny panel Training Camp Dashboard, zapewniające biegaczom bardziej szczegółowe dane do inteligentniejszego treningu i skuteczniejszego startu w zawodach.

Huawei nawiązał współpracę ze znaną projektantką biżuterii Francescą Amfitheatrof przy premierze modelu HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Inspirowany kwitnącym pięknem wiosny projekt składa się z 99 naturalnych diamentów i szafirowego szkła szlifowanego na wzór diamentu, stanowiąc noszony na nadgarstku symbol kobiecej siły i energii życiowej.

Huawei zaprezentował również nowe dziecięce zegarki klasy premium - serię HUAWEI WATCH KIDS X1. Wyposażone w przedni i tylny aparat wysokiej rozdzielczości urządzenie oferuje ultraszerokokątny przedni aparat 110° oraz ekran AMOLED o przekątnej 1,82 cala, zapewniając większy wyświetlacz i szersze pole widzenia. Urządzenie posiada również odłączaną i obrotową konstrukcję modułu głównego oraz funkcję zabawy z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (AR), umożliwiając dzieciom utrwalanie każdej wyjątkowej chwili podczas odkrywania świata.

Nowe doświadczenie korzystania ze smartfona odpowiadające zróżnicowanym potrzebom młodych użytkowników

Huawei oficjalnie zaprezentował model HUAWEI nova 15 Max, redefiniując doświadczenia pokolenia, które intensywnie korzysta z rozrywki i oczekuje najwyższej jakości zdjęć. Smartfon wyposażony w aparat 50 MP RYYB Ultra Vision Camera zapewnia realistyczne odwzorowanie kolorów nawet przy słabym oświetleniu lub pod światło. Superbateria o pojemności 8500 mAh umożliwia całodzienną pracę bez obaw o rozładowanie. Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja odporna na upadki sprawia, że codzienne uderzenia nie stanowią już problemu. W połączeniu z wyświetlaczem Vivid OLED Screen i symetrycznymi podwójnymi głośnikami stereo użytkownik zawsze ma dostęp do immersyjnych doznań audiowizualnych. Od fotografii po czas pracy baterii oraz od wytrzymałości po multimedia - HUAWEI nova 15 Max nieustannie wspiera każdą pasję.

Od flagowych tabletów po inteligentne zegarki zaprojektowane dla dzieci - ekosystem połączonych urządzeń Huawei stale zwiększa swoją obecność w codziennym życiu użytkowników na całym świecie. Huawei pozostaje wierny idei technologii, która jest nie tylko użyteczna, ale również prawdziwie wzbogacająca i inspirująca. Firma z nadzieją patrzy na dalszą współpracę z użytkownikami na całym świecie, pomagając ludziom żyć i pracować lepiej, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

