Now Is Your Spark: Huawei Perkasa Semua Orang Menjadi Bintang Kehidupan Mereka Sendiri melalui Teknologi Semua-Senario

Pelancaran Bangkok Huawei Mencetuskan Kecerdasan Semua Senario, Membuka Lembaran Baharu Kehidupan Pintar

BANGKOK, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 7 Mei 2026, Huawei mengadakan pelancaran produk global "Now Is Your Spark" di Bangkok, Thailand, yang melaluinya mereka memperkenalkan secara rasmi HUAWEI MatePad Pro Max, HUAWEI WATCH FIT 5 Series, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition dan produk inovatif lain. Dengan teknologi semua senario, peranti ini berfungsi sebagai lanjutan sebenar untuk pengguna global meneroka dunia dan mengekspresikan diri mereka.

Tablet andalan ultra nipis yang menetapkan penanda aras baharu bagi produktiviti mudah alih

HUAWEI MatePad Pro Max (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI nova 15 Max (PRNewsfoto/HUAWEI)

Huawei memperkenalkan buat julung kali di peringkat global HUAWEI MatePad Pro Max pada pelancaran ini. Menggabungkan reka bentuk elegan, paparan premium, produktiviti bertaraf PC dan rangkaian penuh alat kreatif, HUAWEI MatePad Pro Max menawarkan prestasi tablet andalan dalam faktor bentuk yang amat nipis dan ringan. Dengan berat 499g dan berukuran hanya 4.7 mm tebal, malah PaperMatte Edition eksklusif juga hanya seberat 509g, HUAWEI MatePad Pro Max merupakan tablet paling nipis dan paling ringan antara tablet bersaiz 13 inci ke atas.

Peranti boleh pakai pintar diperbaharui untuk generasi akan datang

Huawei memperkenalkan barisan baharu peranti boleh pakai pintar yang disesuaikan untuk generasi muda. HUAWEI WATCH FIT 5 Series mengekalkan reka bentuk segi empat sama ikoniknya, kini ditingkatkan dengan estetika yang anggun dan bertenaga. Ia membimbing pengguna melalui senaman mini yang menarik dan mudah diakses, sekali gus menggalakkan gaya hidup lebih aktif. Siri ini juga menyokong pelbagai jenis sukan kompetitif termasuk berbasikal, golf, larian denai dan tenis. Dengan ciri penjejakan, analisis dan panduan termaju, ia dapat memenuhi pelbagai keperluan, bermula daripada rutin kecergasan harian hingga sukan kompetitif.

Turut membuat penampilan sulung pada acara ini, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition ialah jam tangan larian profesional yang menampilkan rupa dan rasa perlumbaan maraton. Ia membawakan indeks keupayaan larian tunggal (RAI) baharu serta Training Camp Dashboard profesional, memberikan pemahaman data yang lebih mendalam kepada pelari untuk berlatih dengan lebih bijak dan berlumba dengan lebih gigih.

Huawei bekerjasama dengan pereka barang kemas terkenal Francesca Amfitheatrof untuk melancarkan HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Diinspirasikan daripada keindahan musim bunga yang mekar, reka bentuk ini menampilkan 99 berlian semula jadi dan kaca nilam potongan berlian, suatu perayaan peranti boleh pakai terhadap kekuatan dan kevitalan wanita.

Huawei turut memperkenalkan jam tangan kanak-kanak andalan premium baharu: HUAWEI WATCH KIDS X1 Series. Dilengkapi persediaan kamera definisi tinggi hadapan dan belakang, ia menampilkan kamera hadapan ultra sudut lebar 110° dan skrin AMOLED 1.82-inci, menawarkan paparan lebih besar dan sudut pandangan lebih luas. Peranti ini juga mempunyai badan peranti yang boleh ditanggalkan dan boleh diputar serta ciri hiburan AR, membolehkan kanak-kanak merakam setiap detik berharga dalam penerokaan mereka.

Pengalaman telefon baharu untuk pelbagai keperluan pengguna muda

Huawei melancarkan secara rasmi HUAWEI nova 15 Max, mentakrifkan semula pengalaman untuk generasi yang aktif bermain dan mengambil gambar dengan jelas. Dilengkapi Kamera Ultra Vision RYYB 50 MP, ia menghasilkan warna tampak hidup walaupun dalam keadaan cahaya malap atau cahaya belakang. Super Battery 8,500 mAh membekalkan kuasa kepada penggunaan sepanjang hari, lalu menghapuskan kebimbangan bateri. Extra-Durable Body pula tahan jatuh, maka hentakan harian bukan lagi suatu kebimbangan. Digabungkan dengan Skrin Vivid OLED dan Dwi Pembesar Suara Stereo Simetri, pengalaman audio-visual yang imersif sentiasa tersedia. Daripada fotografi kepada hayat bateri, dan daripada ketahanan kepada audio-visual, HUAWEI nova 15 Max terus memperkasakan setiap minat pengguna.

Bermula daripada tablet andalan hinggalah jam tangan pintar yang direka untuk kanak-kanak, ekosistem peranti terhubung Huawei terus memperluas kehadirannya dalam kehidupan harian pengguna di seluruh dunia. Huawei kekal komited terhadap teknologi yang bukan sahaja berguna, tetapi benar-benar memperkayakan, teknologi yang mencetuskan inspirasi. Huawei mengharapkan kolaborasi berterusan dengan pengguna di seluruh dunia bagi membantu orang ramai menjalani kehidupan dan bekerja dengan lebih baik, di mana-mana sahaja mereka berada.

