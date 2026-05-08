이제 나를 깨울 때: 화웨이, 올 시나리오 기술로 모두에게 새 라이프 스타일 선사

화웨이, 방콕 론칭으로 올 시나리오 인텔리전스 붐을 일으키며 스마트 라이프의 새 장 열어

방콕 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 2026년 5월 7일 태국 방콕에서 '이제는 나를 깨울 때(Now Is Your Spark)' 글로벌 제품 출시 행사를 열고 HUAWEI MatePad Pro Max, HUAWEI WATCH FIT 5 Series, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, 그 외 혁신 제품을 공식 공개했다. 이 기기들은 올 시나리오 기술을 기반으로 전 세계 사용자가 세상을 탐험하고 자신을 표현하는 진정한 확장 수단이 될 전망이다.

초슬림 플래그십 태블릿, 모바일 생산성의 새로운 기준 제시

HUAWEI MatePad Pro Max (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI nova 15 Max (PRNewsfoto/HUAWEI)

화웨이는 이번 출시 행사에서 HUAWEI MatePad Pro Max를 전 세계 최초로 공개했다. 세련된 디자인, 프리미엄 디스플레이, PC급 생산성, 완전한 크리에이티브 도구 세트를 결합한 HUAWEI MatePad Pro Max는 놀랍도록 얇고 가벼운 폼팩터에 플래그십 태블릿 성능을 담았다. 무게는 499g, 두께는 4.7mm에 불과하며, 특별판 PaperMatte Edition도 509g에 그쳐 HUAWEI MatePad Pro Max는 13인치 이상 태블릿 중 가장 얇고 가볍다.

차세대 사용자를 겨냥한 스마트 웨어러블 라인업 새 단장

화웨이는 젊은 세대를 겨냥해 맞춤 설계된 새 스마트 웨어러블 라인업을 선보였다. HUAWEI WATCH FIT 5 Series는 특유의 사각형 디자인을 유지하면서도 세련되고 생동감 있는 미학을 더했다. 이 제품은 사용자가 흥미롭고 쉽게 따라 할 수 있는 미니 운동을 수행하도록 안내하며 더욱 활동적인 라이프스타일을 북돋운다. 또 사이클링, 골프, 트레일 러닝, 테니스 등 각종 경쟁 스포츠에서 이용할 수 있다. 고급 추적, 분석 및 가이드 기능을 통해 일상적인 피트니스 루틴부터 경쟁 스포츠까지 다양한 요구에도 부합한다.

이번 행사에서 처음 공개된 HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition은 마라톤 레이싱의 외관과 감성을 구현한 전문 러닝 워치다. 새로운 단일 러닝 능력 지수(RAI)와 전문 Training Camp Dashboard를 탑재해 러너가 더 깊이 있는 데이터 인사이트를 바탕으로 더 스마트하게 훈련하고 더 강하게 레이스에 임할 수 있도록 지원한다.

화웨이는 유명 주얼리 디자이너 프란체스카 암피테아트로프(Francesca Amfitheatrof)와 협력해 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition도 출시했다. 봄에 피어나는 아름다움에서 영감을 받은 디자인으로 천연 다이아몬드 99개와 다이아몬드 컷 사파이어 글라스를 적용해 여성의 강인함과 활력을 기념하는 웨어러블 제품으로 완성됐다.

화웨이는 새로운 프리미엄 플래그십 키즈 워치인 HUAWEI WATCH KIDS X1 Series도 공개했다. 전•후면 고화질 카메라 구성을 갖춘 이 제품은 110° 초광각 전면 카메라와 1.82인치 AMOLED 화면을 탑재해 디스플레이가 더 크고 시야각도 더 넓다. 또한 분리 및 회전이 가능한 기기 본체와 AR 재미 기능이 있어 어린이들은 탐험 중 마주하는 소중한 순간을 모두 다 포착할 수 있다.

젊은 사용자의 다양한 요구에 맞는 새로운 스마트폰 경험

화웨이는 강렬하게 즐기고 선명하게 촬영하는 세대를 겨냥해 경험의 차원이 다른 HUAWEI nova 15 Max를 공식 출시했다. 5000만 화소 RYYB Ultra Vision Camera를 탑재해 저조도나 역광 환경에서도 실제에 가까운 색감을 구현한다. 8500mAh Super Battery는 하루 종일 사용할 수 있는 전력을 제공해 배터리 걱정을 덜어준다. Extra-Durable Body는 낙하에 강해 일상적인 충격도 더 이상 걱정할 필요가 없다. Vivid OLED Screen과 Symmetrical Stereo Dual Speakers가 결합돼 몰입감 있는 시청각 경험을 언제든 만끽할 수 있다. HUAWEI nova 15 Max는 사진 촬영부터 배터리 수명까지, 또 내구성부터 시청각 경험까지 열정을 발산하기에 부족함이 없는 제품이다.

화웨이의 커넥티드 기기 생태계는 플래그십 태블릿부터 아동용 스마트워치까지 전 세계 사용자들의 일상에서 계속해서 존재감을 넓히고 있다. 화웨이는 단순히 유용한 것을 넘어 진정으로 삶을 풍요롭게 하고 영감을 불러일으키는 기술을 향해 정진하고 있다. 화웨이는 전 세계 사용자들과 지속적으로 협력하며 사람들이 어디서든 편리하게 삶과 업무를 영위하도록 뒷받침하고 있다.

SOURCE HUAWEI