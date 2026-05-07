450 MHz LTE: Rede mais forte e inteligente para o Brasil

BELO HORIZONTE, Brasil, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Todos os dias, milhões de brasileiros apertam um botão. Eles ligam um computador. Eles iniciam uma máquina de produção. E a energia simplesmente acontece. Mas o que está por trás desse botão se tornou infinitamente mais complexo. A demanda mudou: novas tecnologias, novos padrões de consumo, de qualidade. E nesse novo cenário, uma coisa continua sendo um pré-requisito absoluto para qualquer ambição econômica: energia disponível, contínua e eficiente.

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O setor elétrico brasileiro é um dos maiores e mais complexos do mundo: cerca de 90 milhões de unidades consumidoras. Mais de 700 mil quilômetros de redes de distribuição. Uma infraestrutura que simplesmente não pode parar, nunca. E foi justamente nesse contexto que a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais(CEMIG), decidiu avançar em sua transformação digital.

Sandro Bernardes, gerente de Projetos de Rede e Telecomunicações, VPI/TC da Cemig declarou: A CEMIG é considerada a maior empresa integrada de energia elétrica do Brasil, atuando na geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. São 774 municípios atendidos no estado de Minas Gerais com mais de 9 milhões de clientes atendidos em toda a nossa área de concessão. A CEMIG opera uma das mais extensas redes de energia do Brasil, com a missão de fornecer energia de qualidade à população de Minas Gerais, energia segura das principais cidades para as áreas rurais, da indústria ao agronegócio. Para cumprir essa responsabilidade, a CEMIG está executando o maior plano de investimentos de sua história:

Dobrar o número de subestações ampliando a capacidade e modernizando as operações. Mas, para sustentar essa expansão, identificamos uma limitação: a cobertura de nossas soluções de telecomunicações, o sistema elétrico da CEMIG continua a crescer para atender a população de Minas Gerais com níveis crescentes de segurança, qualidade e resiliência. Nossa infraestrutura de telecomunicações precisava acompanhar esse crescimento, estando presente em todas as nossas instalações.

Nesse cenário, a CEMIG buscou um parceiro estratégico. A Huawei foi selecionada através de um processo de licitação pública em que a empresa apresentou a melhor proposta tecnicamente atendendo aos requisitos que haviam sido estabelecidos para soluções de energia elétrica. Com a Solução de Rede Privada eLTE de energia elétrica da Huawei, a CEMIG operará uma rede de telecomunicações de alta capacidade cobrindo todo o estado, gerenciada centralmente a partir de nossos centros de controle. Para a CEMIG, essa parceria vai além da tecnologia. Representa alocação eficiente de capital com a melhor relação custo-benefício. Também permite a modernização de ativos. Além disso, um sistema de telecomunicações adequado é essencial para a operação e automação seguras. Além disso, o próximo passo para o setor é a adoção de redes privadas como a LTE. E a CEMIG, após a realização de estudos internos e externos, selecionou a frequência de 450 MHz. Essa frequência segue o padrão 3GPP e oferece um ecossistema maduro de ponta a ponta. Isso permite uma ampla cobertura e conexões massivas. Além disso, oferece alta confiabilidade e excelente relação custo-benefício. É adotado globalmente pelo setor de energia. E a Huawei é um dos principais players em soluções de energia elétrica.

Saiba mais sobre a solução de rede privada Huawei Electric Power eLTE: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

Assista vídeos：

https://e.huawei.com/en/videos/campaign/grid/0d952146b07f46c5af1b3a700a1d4898

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=M8qLR_3hH_Y

FONTE Huawei