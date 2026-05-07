Now Is Your Spark: Huawei เสริมพลังให้ทุกคนเป็นดาวเด่นในชีวิตตนเองด้วยเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์
News provided byHUAWEI
08 May, 2026, 00:23 CST
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Huawei ในกรุงเทพฯ จุดประกายความอัจฉริยะทุกสถานการณ์ เปิดชีวิตอัจฉริยะบทใหม่
กรุงเทพมหานคร, 7 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 นั้น Huawei ได้จัดงาน "Now Is Your Spark" เปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยได้เปิดตัว HUAWEI MatePad Pro Max, HUAWEI WATCH FIT 5 Series, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอื่น ๆ อย่างเป็นทางการ ด้วยเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นส่วนเสริมที่แท้จริงสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกในการสำรวจโลกและแสดงความเป็นตัวของตัวเอง
แท็บเล็ตเรือธงรุ่นบางพิเศษที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้การทำงานผ่านอุปกรณ์พกพา
Huawei เปิดตัว HUAWEI MatePad Pro Max อย่างเป็นทางการทั่วโลกในงานเปิดตัวครั้งนี้ ด้วยการผสมผสานดีไซน์ที่ประณีต หน้าจอระดับพรีเมียม ประสิทธิภาพการทำงานระดับพีซี และชุดเครื่องมือสร้างสรรค์ครบครัน HUAWEI MatePad Pro Max จึงมอบประสิทธิภาพแท็บเล็ตระดับเรือธงในรูปทรงที่บางและเบาจนน่าทึ่ง หนักเพียง 499 กรัม และหนาเพียง 4.7 มิลลิเมตร แม้แต่รุ่น PaperMatte Edition สุดพิเศษก็มีน้ำหนักเพียง 509 กรัม ทำให้ HUAWEI MatePad Pro Max เป็นแท็บเล็ตขนาด 13 นิ้วขึ้นไปที่บางและเบาที่สุด
อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะปรับโฉมเพื่อคนรุ่นใหม่
Huawei ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ตวอทช์รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ HUAWEI WATCH FIT 5 Series ยังคงดีไซน์ทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ แต่งเติมให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยและมีสีสันสดใสยิ่งขึ้น นาฬิการุ่นนี้จะแนะนำผู้ใช้ในการออกกำลังกายสั้น ๆ ที่เข้าถึงง่าย ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่แอกทีฟมากขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับกีฬาแข่งขันหลากหลายประเภท เช่น ปั่นจักรยาน กอล์ฟ วิ่งเทรล และเทนนิส ด้วยคุณสมบัติการติดตาม วิเคราะห์ และให้คำแนะนำขั้นสูง จึงตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกกำลังกายประจำวันไปจนถึงกีฬาแข่งขัน
HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition เดบิวต์ในงานนี้ โดยเป็นนาฬิกาสำหรับนักวิ่งมืออาชีพที่สะท้อนรูปลักษณ์และความรู้สึกของการวิ่งมาราธอน มาพร้อมดัชนีความสามารถในการวิ่ง (Running ability index: RAI) แบบใหม่ และแดชบอร์ด Training Camp ระดับมืออาชีพ ช่วยให้นักวิ่งได้รับข้อมูลที่เจาะลึกกว่าเดิมเพื่อฝึกฝนได้เก่งขึ้นและแข่งได้โหดขึ้น
Huawei จับมือกับนักออกแบบเครื่องประดับชื่อดัง Francesca Amfitheatrof เปิดตัว HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงามแรกแย้มของฤดูใบไม้ผลิ ดีไซน์นี้ประดับด้วยเพชรแท้ 99 เม็ด และกระจกแซฟไฟร์เจียระไนเหลี่ยมเพชร เป็นการเฉลิมฉลองความแข็งแกร่งและความมีชีวิตชีวาของสตรีในรูปแบบนาฬิกาที่สวมใส่ได้
Huawei ยังได้เปิดตัวนาฬิการะดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก HUAWEI WATCH KIDS X1 Series มาพร้อมกล้องหน้าและกล้องหลังความละเอียดสูง กล้องหน้ามุมกว้างพิเศษ 110° และหน้าจอ AMOLED ขนาด 1.82 นิ้ว ให้ภาพที่ใหญ่ขึ้นและมุมมองที่กว้างขึ้น ตัวเครื่องยังถอดประกอบและหมุนได้ และมีฟีเจอร์ AR สนุก ๆ ช่วยให้เด็ก ๆ บันทึกทุกช่วงเวลาอันมีค่าในการสำรวจโลกได้
ประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานโทรศัพท์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งานหนุ่มสาว
Huawei ได้เปิดตัว HUAWEI nova 15 Max อย่างเป็นทางการ โดยสมาร์ตโฟนรุ่นนี้ได้นิยามประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้คนในยุคที่เล่นเกมหนักและถ่ายรูปคม มาพร้อมกล้อง RYYB Ultra Vision ความละเอียด 50 MP ให้สีสันสมจริงแม้ในที่แสงน้อยหรือย้อนแสง แบตเตอรี่ขนาด 8,500 mAh ใช้งานได้ยาวนานตลอดวัน หมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่ ตัวเครื่องทนทานเป็นพิเศษ (Extra-Durable Body) ทนการตกกระแทก จึงไม่ต้องกังวลกับการกระทบกระแทกในแต่ละวัน ผสานกับหน้าจอ OLED ที่คมชัดและลำโพงคู่สเตอริโอแบบสมมาตร มอบประสบการณ์ภาพและเสียงที่สมจริง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ แบตเตอรี่ ความทนทาน หรือคุณภาพโสตทัศน์ HUAWEI nova 15 Max พร้อมเสริมพลังให้กับทุกความใจรักของคุณอย่างต่อเนื่อง
จากแท็บเล็ตรุ่นเรือธงไปจนถึงสมาร์ตวอทช์ที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก ๆ ระบบนิเวศอุปกรณ์เชื่อมต่อของ Huawei ยังคงขยับขยายต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ทั่วโลก Huawei ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทั้งมีประโยชน์ ทั้งช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง พร้อมทั้งจุดประกายแรงบันดาลใจ Huawei หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับผู้ใช้ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตและทำงานได้ดีขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
SOURCE HUAWEI
