"Now Is Your Spark": Huawei Dukung Pengguna Kendalikan Hidup dengan Teknologi untuk Seluruh Skenario

Huawei memperkenalkan MatePad Pro Max sebagai tablet flagship terbaru. Perangkat ini memadukan desain premium, displai berkualitas tinggi, serta fitur produktivitas setara PC. Berbobot sekitar 499 gram dan ketebalan 4,7 mm—produk eksklusif PaperMatte Edition juga hanya 509 gram—HUAWEI MatePad Pro Max menjadi salah satu perangkat berlayar 13 inci ke atas yang paling tipis dan ringan.

Perangkat smart wearables untuk generasi baru

Huawei juga meluncurkan produk smart wearables untuk generasi baru, termasuk HUAWEI WATCH FIT 5 Series dengan desain kotak terbaru dan tampilan lebih modern. Perangkat ini mendukung berbagai aktivitas olahraga, seperti bersepeda, golf, lari lintas alam, hingga tenis, serta dilengkapi fitur tracking dan analisis kebugaran yang memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari menjaga kebugaran setiap hari hingga olahraga kompetitif.

Selain itu, WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition hadir sebagai jam tangan lari profesional yang didukung indikator kemampuan lari (running ability index/RAI) dan Training Camp Dashboard untuk membantu pengguna meningkatkan performa.

Huawei turut menggandeng desainer perhiasan Francesca Amfitheatrof untuk merancang WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, yang dihiasi 99 berlian natural dan kaca berbahan safir, mengusung tema keindahan musim semi.

Huawei juga melansir jam tangan pintar kelas premium untuk anak, HUAWEI WATCH KIDS X1 Series. Perangkat ini dilengkapi kamera depan dan belakang beresolusi tinggi, termasuk kamera depan ultra-wide 110 derajat, serta displai AMOLED 1,82 inci dengan tampilan yang lebih lega. Bodi jam tangan ini dapat dilepas dan diputar, dilengkapi fitur AR interaktif agar anak dapat merekam berbagai momen eksplorasi mereka dengan lebih menyenangkan.

Pengalaman smartphone terkini yang memenuhi beragam kebutuhan pengguna muda

Huawei resmi meluncurkan HUAWEI nova 15 Max yang menghadirkan pengalaman optimal bagi generasi muda yang aktif dan ekspresif. Dibekali kamera 50 MP RYYB Ultra Vision, perangkat ini mampu menghasilkan warna yang akurat, bahkan dalam kondisi minim cahaya atau backlight. Baterai berkapasitas 8.500 mAh mendukung penggunaan sepanjang hari tanpa khawatir kehabisan daya. Dari sisi ketahanan, bodinya dirancang lebih tangguh terhadap benturan. Pengalaman visual dan audio juga semakin menarik berkat displai OLED yang jernih, serta speaker stereo ganda yang simetris. Kombinasi ini menjadikan HUAWEI nova 15 Max perangkat serbaguna yang mendukung kebutuhan fotografi, hiburan, hingga aktivitas harian secara optimal.

Mulai dari tablet flagship hingga smartwatch untuk anak, ekosistem perangkat terhubung Huawei kian berperan penting dalam kehidupan sehari-hari pengguna di berbagai belahan dunia. Huawei berkomitmen menghadirkan teknologi yang tidak hanya fungsional, namun juga memberikan nilai tambah dan inspiratif. Ke depan, Huawei terus berkolaborasi dengan pengguna global untuk mendukung pola hidup dan bekerja yang lebih baik, di mana pun mereka berada.

