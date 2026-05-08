"Now Is Your Spark": Huawei Dukung Pengguna Kendalikan Hidup dengan Teknologi untuk Seluruh Skenario
APAC - Malay
Korea - 한국어
Vietnam - Vietnamese
USA - Turkish
Japan - Japanese
USA - English
APAC - Traditional Chinese
USA - English
USA - čeština
USA - Polski
APAC - Thai
USA - slovenčina
USA - Nederlands
BRAZIL - Portuguese
USA - Pусский
MEXICO - Spanish
Middle East - Arabic
USA - Français
USA - Deutsch
USA - Italiano
USA - español
Berita ini disediakan olehHUAWEI
08 Mei, 2026, 15:33 WIB
Peluncuran Produk Huawei di Bangkok Menghadirkan Teknologi Cerdas untuk Seluruh Skenario, Babak Baru dalam Gaya Hidup Cerdas
BANGKOK, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Huawei menggelar peluncuran produk global bertajuk "Now Is Your Spark" di Bangkok, Thailand, pada 7 Mei 2026. Di ajang ini, Huawei memperkenalkan sejumlah perangkat terbaru, antara lain MatePad Pro Max, WATCH FIT 5 Series, WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, serta berbagai inovasi lain yang mendukung pengguna menjelajahi dunia dan mengekspresikan diri melalui teknologi yang menjawab beragam kebutuhan.
Tablet flagship tipis dan ringan untuk produktivitas tinggi
Huawei memperkenalkan MatePad Pro Max sebagai tablet flagship terbaru. Perangkat ini memadukan desain premium, displai berkualitas tinggi, serta fitur produktivitas setara PC. Berbobot sekitar 499 gram dan ketebalan 4,7 mm—produk eksklusif PaperMatte Edition juga hanya 509 gram—HUAWEI MatePad Pro Max menjadi salah satu perangkat berlayar 13 inci ke atas yang paling tipis dan ringan.
Perangkat smart wearables untuk generasi baru
Huawei juga meluncurkan produk smart wearables untuk generasi baru, termasuk HUAWEI WATCH FIT 5 Series dengan desain kotak terbaru dan tampilan lebih modern. Perangkat ini mendukung berbagai aktivitas olahraga, seperti bersepeda, golf, lari lintas alam, hingga tenis, serta dilengkapi fitur tracking dan analisis kebugaran yang memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari menjaga kebugaran setiap hari hingga olahraga kompetitif.
Selain itu, WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition hadir sebagai jam tangan lari profesional yang didukung indikator kemampuan lari (running ability index/RAI) dan Training Camp Dashboard untuk membantu pengguna meningkatkan performa.
Huawei turut menggandeng desainer perhiasan Francesca Amfitheatrof untuk merancang WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, yang dihiasi 99 berlian natural dan kaca berbahan safir, mengusung tema keindahan musim semi.
Huawei juga melansir jam tangan pintar kelas premium untuk anak, HUAWEI WATCH KIDS X1 Series. Perangkat ini dilengkapi kamera depan dan belakang beresolusi tinggi, termasuk kamera depan ultra-wide 110 derajat, serta displai AMOLED 1,82 inci dengan tampilan yang lebih lega. Bodi jam tangan ini dapat dilepas dan diputar, dilengkapi fitur AR interaktif agar anak dapat merekam berbagai momen eksplorasi mereka dengan lebih menyenangkan.
Pengalaman smartphone terkini yang memenuhi beragam kebutuhan pengguna muda
Huawei resmi meluncurkan HUAWEI nova 15 Max yang menghadirkan pengalaman optimal bagi generasi muda yang aktif dan ekspresif. Dibekali kamera 50 MP RYYB Ultra Vision, perangkat ini mampu menghasilkan warna yang akurat, bahkan dalam kondisi minim cahaya atau backlight. Baterai berkapasitas 8.500 mAh mendukung penggunaan sepanjang hari tanpa khawatir kehabisan daya. Dari sisi ketahanan, bodinya dirancang lebih tangguh terhadap benturan. Pengalaman visual dan audio juga semakin menarik berkat displai OLED yang jernih, serta speaker stereo ganda yang simetris. Kombinasi ini menjadikan HUAWEI nova 15 Max perangkat serbaguna yang mendukung kebutuhan fotografi, hiburan, hingga aktivitas harian secara optimal.
Mulai dari tablet flagship hingga smartwatch untuk anak, ekosistem perangkat terhubung Huawei kian berperan penting dalam kehidupan sehari-hari pengguna di berbagai belahan dunia. Huawei berkomitmen menghadirkan teknologi yang tidak hanya fungsional, namun juga memberikan nilai tambah dan inspiratif. Ke depan, Huawei terus berkolaborasi dengan pengguna global untuk mendukung pola hidup dan bekerja yang lebih baik, di mana pun mereka berada.
SOURCE HUAWEI
Bagikan artikel ini