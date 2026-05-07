A Huawei SPN ajuda a Yunnan Power Grid a construir uma rede de transmissão de alta velocidade de última geração

KUNMING, China, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Como um importante polo energético no sudoeste da China, a Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) é responsável pela transmissão em larga escala de energia limpa e desenvolvimento de redes inteligentes. No entanto, o terreno complexo da região e as longas linhas de transmissão tornaram essa transformação um desafio, aumentando a urgência da modernização digital e inteligente. A explosão de dados de produção e o surgimento de cenários de serviço complexos aumentam ainda mais essa urgência, impondo requisitos cada vez mais rigorosos à rede portadora de comunicação subjacente.

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Desafios de Transporte de Rede na Transformação Digital e Inteligente do Setor Elétrico

Para enfrentar esses desafios, a Yunnan Power Grid escolheu a SPN para promover a evolução de sua rede de transmissão de próxima geração, incorporando-a tanto no décimo quarto quanto no décimo quinto Plano Quinquenal. A empresa implementou progressivamente a tecnologia em larga escala em 16 cidades, estabelecendo uma base de comunicação para as próximas duas décadas. Nesta modernização estratégica dos serviços de energia elétrica, a Huawei surgiu como um parceiro fundamental.

Dupla Vantagem: experiência suprema e valor a longo prazo

Desde o piloto em 2022, a SPN evoluiu de um teste técnico para uma arquitetura padrão em toda a província de Yunnan. Com a SPN agora implantada em Zhaotong e Pu'er, todo o potencial da rede de telecomunicações de última geração está sendo plenamente explorado.

Primeiramente, o gargalo de largura de banda foi resolvido. A rede de transmissão SPN de última geração resolve os gargalos de largura de banda ao ultrapassar o limite de capacidade de 155 Mbit/s a 10 Gbit/s. Os dispositivos SPN aumentam a largura de banda da camada de acesso (subestações, centrais elétricas, centros de atendimento ao cliente) para 1 Gbit/s, atendendo aos padrões da China Southern Power Grid. As camadas de agregação e núcleo escalam até 50 Gbit/s ou 100 Gbit/s, dependendo do local e do tamanho do serviço. A solução permite tubulações rígidas de granularidade fina de 10 Mbit/s para isolamento de ponta a ponta das linhas privadas de energia, apoiando serviços de alta largura de banda como transmissão de videovigilância e garantindo uma evolução suave.

Em segundo lugar, a atualização da largura de banda melhorou significativamente a eficiência de inspeções e manutenções. A solução SPN da Huawei permite o monitoramento de SLA em tempo real (latência, perda de pacotes) e a localização de falhas em poucos minutos, reduzindo os custos de manutenção vinculados a falhas de equipamentos SDH. No Departamento de Fornecimento de Energia de Qujing, o tempo de uma única inspeção caiu de 30 para 3 minutos, e o tempo de manutenção de ciclo completo passou de mais de 7 horas para 21 minutos. O centro de O&M agora detecta grandes defeitos 15 dias antes por meio de pontos de monitoramento predefinidos. Ao longo de seis meses, as visitas ao local caíram de 112 para 61 - uma redução de 45,54%.

Em terceiro lugar, o nível de inteligência do transporte de serviços foi muito aprimorado. A solução SPN da Huawei oferece suporte a diversos serviços de energia elétrica — desde teleproteção e despacho, que exigem baixa latência, até vídeo de alto tráfego — com transmissão confiável. Ao utilizar o particionamento rígido e flexível do FlexE, garante-se um isolamento rígido entre os serviços, ao mesmo tempo em que se otimiza a reutilização da largura de banda. A pilha dupla IPv4/IPv6 permite um encaminhamento local flexível e um acesso fácil à IoT, como o monitoramento de linhas de transmissão e a integração entre geração, rede, carga e armazenamento.

Por fim, a SPN oferece proteção ao investimento de longo prazo. A evolução das velocidades de 25 Gbit/s para 400 Gbit/s pode ser realizada por meio de atualizações de baixo custo, evitando novas obras.

Para soluções detalhadas, acesse nosso site oficial:

https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973652/1panbiyi.jpg

FONTE Huawei