O Bahrein se prepara para sediar o Fintech Forward 2026 em outubro

Em sua quarta edição, o fórum deste ano reúne líderes de opinião e pioneiros do setor de todo o mundo que estão moldando a próxima fase da inovação nos serviços financeiros

MANAMA, Bahrein, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Fintech Forward, principal fórum de serviços financeiros da região , será realizado no Bahrein nos dias 7 e 8 de outubro de 2026, no Exhibition World Bahrain. Organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein (Bahrain EDB) e com programação da Forbes Oriente Médio, o Fintech Forward 2026 (FF26) reunirá líderes de opinião de todo o mundo, importantes inovadores do setor financeiro e formuladores de políticas para analisar os desafios mais urgentes que o ecossistema enfrentará, bem como as oportunidades de investimento de alto potencial que estão impulsionando a próxima fase de crescimento do setor de serviços financeiros no Bahrein, na região e no cenário internacional.

Bahrain Gears Up to Host Fintech Forward 2026 this October

Com o apoio do Central Bank of Bahrain (CBB) e do Bahrain FinTech Bay, a edição deste ano será realizada sob o tema "Finanças na era da infraestrutura inteligente", dando continuidade à sua reputação como espaço para colaboração inovadora, liderança de pensamento visionária e avanço do setor.

"Em sua quarta edição, o Fintech Forward se consolidou como um dos principais encontros do setor, destacando tanto o dinamismo do ecossistema de serviços financeiros do Bahrein quanto o forte apoio das partes interessadas do setor, que estão coletivamente comprometidas com seu avanço. Reunindo uma ampla rede de importantes instituições financeiras e parceiros do ecossistema, o evento congrega líderes de opinião e altos executivos do Bahrein, da região e de mercados internacionais. A programação selecionada, que inclui sessões de palestras principais, painéis de discussão, exposições e oportunidades estratégicas de networking, proporciona um espaço para troca de conhecimentos e formação de parcerias em um momento de profunda transformação no cenário financeiro global", afirmou Mohammed AlAlawi, chefe de marketing e comunicações do Bahrain EDB, acrescentando: "Com os serviços financeiros contribuindo com mais de 17% para o PIB do Bahrein, o FF26 serve como uma plataforma poderosa para demonstrar o progresso contínuo, a resiliência e o papel fundamental do setor na promoção da próxima onda de inovação e crescimento econômico."

Em meio à atual incerteza econômica global, o setor de serviços financeiros continua demonstrando resiliência e agilidade para se adaptar às mudanças nas condições do mercado. No Bahrein, isso se reflete em um ambiente regulatório proativo e em uma forte colaboração entre os setores público e privado, que apoiam a estabilidade ao mesmo tempo que possibilitam inovação e crescimento. À medida que o setor de fintech continua evoluindo, a edição de 2026 se concentrará em caminhos práticos para o crescimento, incluindo uma integração mais estreita entre sistemas financeiros, regulamentação e infraestrutura, além de destacar oportunidades de colaboração e inovação escalável.

O fórum oferece uma plataforma dinâmica para que os participantes obtenham informações a partir de discussões sobre os mais recentes desenvolvimentos do setor.Para obter mais informações ou manifestar interesse em participar do FF26, acesse o site.

Sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein (Bahrain EDB)

O Bahrain EDB é uma agência de promoção de investimentos com a responsabilidade geral de atrair investimentos para o Reino e apoiar iniciativas que melhorem o ambiente de investimento.

O Bahrain EDB trabalha com o governo e com investidores atuais e potenciais para garantir que o ambiente de investimento do Bahrein seja atraente, comunicar os principais pontos fortes e identificar oportunidades para maior crescimento econômico por meio de investimentos.

O Bahrain EDB se concentra em vários setores econômicos que capitalizam as vantagens competitivas do Bahrein e proporcionam oportunidades de investimento significativas. Esses setores incluem serviços financeiros, manufatura, logística, TIC e turismo.Para obter mais informações sobre o Bahrain EDB, acesse www.bahrainedb.com.

Sobre o Fintech Forward

O Fintech Forward é o principal fórum de serviços financeiros do Bahrein. Realizado pela primeira vez em 2023 e agora em sua quarta edição, o evento reúne investidores globais, formuladores de políticas, instituições financeiras e líderes de tecnologia para explorar a próxima fase da inovação financeira. Organizado pelo Bahrain EDB e apoiado por importantes parceiros do ecossistema, o evento reúne partes interessadas internacionais e regionais para trocar insights, formar parcerias e desbloquear oportunidades de investimento que estão moldando o futuro dos serviços financeiros, conectando perspectivas globais a oportunidades regionais.

Para obter mais informações, visite www.fintechforward.bh.

FONTE Bahrain EDB