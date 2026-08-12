バーレーン、今年10月の「フィンテック・フォワード2026（Fintech Forward 2026）」開催に向け準備

第4回となる今年のフォーラムには、金融サービス分野全体におけるイノベーションの次なる段階を形作る、世界のオピニオンリーダーと業界の先駆者が一堂に会する

バーレーン、マナマ, 2026年8月12日 /PRNewswire/ -- この地域を代表する金融サービスフォーラムであるフィンテック・フォワード（Fintech Forward）は、2026年10月7日から8日まで、バーレーンのエキシビション・ワールド・バーレーンで開催される予定です。Bahrain Economic Development Board（Bahrain EDB）が主催し、Forbes Middle Eastがプログラムを企画するフィンテック・フォワード2026（Fintech Forward 2026、FF26）には、世界のオピニオンリーダー、金融分野をリードするイノベーター、政策立案者が一堂に会し、今後直面する最も差し迫ったエコシステム上の課題に加え、バーレーン、周辺地域、さらにはその先で、金融サービス業界の次の成長段階を推進する有望な投資機会について検討します。

Bahrain Gears Up to Host Fintech Forward 2026 this October

Central Bank of Bahrain（CBB）およびBahrain FinTech Bayの支援を受け、今年開催される第4回フォーラムは、「インテリジェント・インフラ時代の金融（Finance in the Age of Intelligent Infrastructure）」をテーマに開催されます。画期的な協業、先見性に富むソートリーダーシップ、業界の発展を促進する場として築いてきた定評を、さらに高めます。

「4年目を迎えたフィンテック・フォワード（Fintech Forward）は、業界を代表する会合としての地位を確立しており、バーレーンの金融サービス・エコシステムの活力と、その将来の発展に共に取り組む業界関係者からの力強い支援の双方を浮き彫りにしています。主要な金融機関とエコシステムパートナーからなる幅広いネットワークを結集する本イベントには、バーレーン国内、周辺地域、海外市場からオピニオンリーダーや最高経営責任者が集います。主要な金融機関とエコシステムパートナーからなる幅広いネットワークを結集する本イベントには、バーレーン国内、周辺地域、海外市場からオピニオンリーダーや最高経営責任者が集います。基調講演、パネルディスカッション、展示会、戦略的なネットワーキングの機会からなる厳選されたプログラムは、世界の金融情勢が大きな変革期を迎える中、知識交換とパートナーシップ構築の場を提供します」と、Bahrain EDBのマーケティング・コミュニケーション責任者であるMohammed AlAlawi氏「金融サービス業がバーレーンのGDPの17％超を占める中、FF26は、同分野の継続的な発展と強靱性、そして次のイノベーションと経済成長の波を牽引する上での極めて重要な役割を示す、強力なプラットフォームとして機能します。」

世界経済の先行き不透明感が続く中、金融サービス部門は、変化する市場環境への適応において、引き続き強靱性と機動力を発揮しています。バーレーンでは、こうした強靱性と機動力が、先を見据えた規制環境と官民の強力な連携に表れており、安定を支えながら、イノベーションと成長を可能にしています。フィンテック分野が進化を続ける中、2026年のフォーラムでは、金融システム、規制、インフラ間のより緊密な統合を含む、成長に向けた実践的な道筋に焦点を当てるとともに、協業と拡張性の高いイノベーションの機会に光を当てます。

本フォーラムは、参加者が業界の最新動向に関する議論を通じて知見を得られる、活気あるプラットフォームを提供します。詳細について、またはFF26への参加希望を登録するには、ウェブサイトをご覧ください。

Bahrain Economic Development Board（Bahrain EDB）について

Bahrain Economic Development Board（Bahrain EDB）は、バーレーン王国への投資誘致全般を担い、投資環境を向上させる取り組みを支援する投資促進機関です。

Bahrain EDBは、政府ならびに既存および潜在的な投資家と連携し、バーレーンの投資環境を魅力あるものにするとともに、同国の主要な強みを発信し、投資を通じたさらなる経済成長の機会がどこにあるかを特定しています。

Bahrain EDBは、バーレーンの競争上の優位性を生かし、大きな投資機会をもたらす複数の経済分野に注力しています。これらの分野には、金融サービス、製造業、物流、ICT、観光業が含まれます。Bahrain EDBの詳細については、www.bahrainedb.comをご覧ください。

フィンテック・フォワード（Fintech Forward）について

フィンテック・フォワード（Fintech Forward）は、バーレーンを代表する金融サービスフォーラムであり、2023年に初めて開催され、今回で第4回を迎えます。本フォーラムには、世界の投資家、政策立案者、金融機関、テクノロジー分野のリーダーが一堂に会し、金融イノベーションの次なる段階を探ります。Bahrain EDBが主催し、主要なエコシステムパートナーの支援を受ける本プラットフォームは、海外および地域のステークホルダーを一堂に集め、知見を交換し、パートナーシップを構築するとともに、金融サービスの未来を形作る投資機会を開拓し、世界的な視点と地域における機会を結び付けます。

詳細については、www.fintechforward.bhをご覧ください。

SOURCE Bahrain EDB