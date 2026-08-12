巴林將於今年 10 月舉辦 Fintech Forward 2026

「Fintech Forward 今年踏入第四年，現已成為業界重要盛會，既彰顯巴林金融服務生態的蓬勃活力，亦反映業界持份者致力攜手推動行業未來發展，並給予有力支持。活動匯聚眾多領先金融機構及生態合作夥伴，並邀請來自巴林、區內及國際市場的思想領袖和行政總裁出席。透過精心策劃的一系列主題演講、專題討論、展覽及策略交流活動，論壇在全球金融格局經歷深刻變革之際，為業界交流知識及建立合作夥伴關係提供重要平台。」Bahrain EDB 市場推廣及傳訊主管 Mohammed AlAlawi 表示，他續指：「金融服務業佔巴林國內生產總值超過 17%。FF26 將成為展示行業持續發展及強大韌性的重要平台，並彰顯其在推動新一輪創新和經濟增長方面的關鍵作用。」

在全球經濟持續不明朗的環境下，金融服務業繼續展現強大韌性及靈活應變能力，積極適應不斷轉變的市場環境。在巴林，前瞻性的監管環境與緊密的公私營協作正好體現這一點，在維持穩定的同時，亦為創新和增長創造有利條件。隨著金融科技業持續發展，2026 年論壇將聚焦切實可行的增長路徑，包括加強金融體系、監管制度與基礎設施之間的整合，同時發掘合作機會及可大規模應用的創新方案。

論壇將提供一個充滿活力的交流平台，讓與會者透過各項討論掌握業界最新發展。如欲了解更多資訊或登記參加 FF26 的意向，請瀏覽活動網站。

關於巴林經濟發展委員會（Bahrain EDB）

巴林經濟發展委員會（Bahrain EDB）是投資推廣機構，全面負責吸引投資落戶巴林王國，並支持有助改善投資環境的相關措施。

Bahrain EDB 與政府以及現有和潛在投資者緊密合作，致力確保巴林的投資環境保持吸引力、推廣巴林的主要優勢，並發掘透過投資進一步推動經濟增長的機遇。

Bahrain EDB 專注於多個能夠發揮巴林競爭優勢，並帶來重大投資機遇的經濟領域。這些領域包括金融服務、製造業、物流、資訊及通訊科技（ICT），以及旅遊業。有關 Bahrain EDB 的更多資訊，請瀏覽 www.bahrainedb.com。

關於 Fintech Forward

Fintech Forward 是巴林的旗艦金融服務論壇，於 2023 年首次舉行，今年迎來第四屆。論壇匯聚全球投資者、政策制定者、金融機構及科技領袖，共同探索金融創新的下一發展階段。該平台由 Bahrain EDB 主辦，並獲主要生態合作夥伴支持，匯聚國際及區內持份者，促進觀點交流、建立合作夥伴關係，並發掘有助塑造金融服務業未來的投資機遇，將全球視野與區內機遇緊密連繫。

有關更多資訊，請瀏覽 www.fintechforward.bh。

SOURCE Bahrain EDB