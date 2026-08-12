Le Bahreïn se prépare à accueillir le salon Fintech Forward 2026 en octobre prochain

Pour sa quatrième édition, le forum de cette année va rassembler des leaders d'opinion internationaux et des pionniers du secteur, qui vont façonner la prochaine phase d'innovation dans le domaine des services financiers.

MANAMA, Bahreïn, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Fintech Forward, le forum incontournable de la région consacré aux services financiers, se tiendra à Bahreïn les 7 et 8 octobre 2026 à l'Exhibition World Bahrain. Organisé par le Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) et programmé par Forbes Middle East, le Fintech Forward 2026 (FF26) réunira des leaders d'opinion mondiaux, des innovateurs financiers de premier plan et des décideurs politiques, afin d'examiner les défis les plus urgents auxquels l'écosystème sera confronté, ainsi que les opportunités d'investissement à fort potentiel qui alimentent la prochaine phase de croissance du secteur des services financiers à Bahreïn, dans l'ensemble de la région et au-delà.

Bahrain Gears Up to Host Fintech Forward 2026 this October

Avec le soutien de la Banque centrale de Bahreïn (CBB) et du Bahrain FinTech Bay, l'édition de cette année aura pour thème la finance à l'ère des infrastructures intelligentes, s'appuyant sur sa réputation d'espace propice à des collaborations inédites, à un leadership éclairé et visionnaire, ainsi qu'au progrès du secteur.

« Pour sa quatrième édition, le Fintech Forward s'est imposé comme un rendez-vous incontournable du secteur, soulignant à la fois le dynamisme de l'écosystème des services financiers de Bahreïn et le soutien sans faille des acteurs du secteur, tous tournés vers l'avenir. Réunissant un vaste réseau d'institutions financières de premier plan et de partenaires de l'écosystème, cet événement rassemble des leaders d'opinion et des dirigeants d'entreprise venus de Bahreïn, de la région et des marchés internationaux. Le programme soigneusement élaboré, composé de conférences thématiques, de tables rondes, d'expositions et d'occasions de réseautage stratégique, offre un espace propice à l'échange de connaissances et à la création de partenariats à une époque de profonde transformation du paysage financier mondial », a déclaré Mohammed AlAlawi, Directeur marketing et communication à Bahrain EDB, avant d'ajouter : « Les services financiers représentant plus de 17 % du PIB de Bahreïn, le FF26 constitue une plateforme puissante pour mettre en avant les progrès continus du secteur, sa résilience et son rôle central dans la promotion de la prochaine vague d'innovation et de croissance économique. »

Dans un contexte d'incertitude économique mondiale persistante, le secteur des services financiers continue de faire preuve de résilience et d'agilité pour s'adapter à l'évolution des conditions du marché. Au Bahreïn, cela se traduit par un cadre réglementaire proactif et une solide collaboration entre les secteurs public et privé, qui favorisent la stabilité tout en stimulant l'innovation et la croissance. Alors que le secteur des technologies financières continue d'évoluer, l'édition 2026 mettra l'accent sur les pistes concrètes de croissance, notamment une intégration plus étroite entre les systèmes financiers, la réglementation et les infrastructures, tout en mettant en avant les opportunités de collaboration et d'innovation évolutive.

Grâce aux discussions menées dans le cadre de ce forum, les participants disposent d'une plateforme dynamique leur permettant de mieux appréhender les dernières évolutions du secteur. Pour plus d'informations ou pour manifester votre souhait de participer au salon FF26, rendez-vous sur le site Web.

À propos du Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB)

Le Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) est une agence de promotion des investissements chargée, de manière générale, d'attirer les investissements dans le Royaume et de soutenir les initiatives visant à améliorer les conditions d'investissement.

Le Bahrain EDB collabore avec le gouvernement et les investisseurs actuels et potentiels pour garantir l'attractivité des conditions d'investissement au Bahreïn, mettre en avant ses principaux atouts et identifier les opportunités de croissance économique grâce à l'investissement.

Le Bahrain EDB met l'accent sur plusieurs secteurs économiques qui mettent à profit les atouts concurrentiels du pays et offrent d'importantes opportunités d'investissement. Il s'agit des services financiers, du secteur manufacturier, de la logistique, des technologies de l'information et des communications (TIC) et du tourisme. Pour plus d'informations sur le Bahrain EDB, rendez-vous sur www.bahrainedb.com.

À propos de Fintech Forward

Fintech Forward est le forum incontournable de Bahreïn dédié aux services financiers. Organisé pour la première fois en 2023, il en est aujourd'hui à sa quatrième édition et rassemble des investisseurs internationaux, des décideurs politiques, des institutions financières et des leaders du secteur technologique, afin de se pencher sur la prochaine étape de l'innovation financière. Organisé par le Bahrain EDB et soutenue par des partenaires clés de l'écosystème, cette plateforme rassemble des acteurs internationaux et régionaux, afin d'échanger des points de vue, de nouer des partenariats et de dégager des opportunités d'investissement qui façonnent l'avenir des services financiers, tout en faisant le lien entre les perspectives mondiales et les opportunités régionales.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fintechforward.bh.