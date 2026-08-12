바레인, 오는 10월 개최되는 핀테크 포워드 2026 준비에 나서

4회를 맞이하는 올해 포럼, 금융서비스 전반에서 혁신의 다음 단계를 만들어가는 글로벌 사상가와 업계 선구자들이 한자리에 모여

마나마, 바레인, 2026년 8월 12일 /PRNewswire/ -- 지역을 대표하는 금융서비스 포럼인 핀테크 포워드(Fintech Forward)가 2026년 10월 7일부터 8일까지 바레인의 엑시비션 월드 바레인(Exhibition World Bahrain)에서 개최될 예정이다. 바레인 경제개발위원회(Bahrain Economic Development Board, Bahrain EDB)가 주최하고 포브스 미들이스트(Forbes Middle East)가 프로그램을 기획하는 핀테크 포워드 2026(FF26)은 글로벌 사상가와 선도적인 금융 혁신가, 정책 결정자들을 한자리에 모아 앞으로 놓인 가장 시급한 생태계 과제들과, 바레인과 더 넓은 지역, 그리고 그 너머에서 금융서비스 산업의 다음 성장 단계를 이끌어갈 높은 잠재력의 투자 기회를 함께 모색한다.

Bahrain Gears Up to Host Fintech Forward 2026 this October

바레인 중앙은행(Central Bank of Bahrain, CBB)과 바레인 핀테크 베이(Bahrain FinTech Bay)의 지원을 받는 이번 행사는 '지능형 인프라 시대의 금융(Finance in the Age of Intelligent Infrastructure)'이라는 주제로 개최되며, 획기적인 협업과 비전 있는 사상적 리더십, 산업 발전을 위한 장으로서의 명성을 한층 더 공고히 한다.

바레인 EDB의 모하메드 알알라위(Mohammed AlAlawi) 마케팅 커뮤니케이션 최고 책임자는 "4년째를 맞은 핀테크 포워드는 바레인 금융서비스 생태계의 역동성과, 그 미래 발전에 함께 헌신하는 업계 이해관계자들의 굳건한 지원을 동시에 보여주는 업계 최고의 행사로 자리매김했다. 주요 금융기관과 생태계 파트너들로 이뤄진 광범위한 네트워크를 한자리에 모으는 이번 행사는 바레인과 이 지역, 그리고 국제 시장 전반의 사상가들과 최고경영진을 한데 모은다. 기조연설 세션과 패널 토론, 전시, 전략적 네트워킹 기회로 구성된 정교한 프로그램은 전 세계 금융 지형이 근본적인 전환을 겪고 있는 이 시기에 지식을 교류하고 파트너십을 구축할 수 있는 장을 제공한다"고 말했다. 이어 "금융서비스가 바레인 국내총생산(GDP)의 17%가 넘는 부분을 차지하는 상황에서, FF26은 이 부문이 이뤄낸 지속적인 발전과 회복력, 그리고 다음 물결의 혁신과 경제성장을 이끌어가는 핵심적인 역할을 보여주는 강력한 플랫폼 역할을 한다"고 덧붙였다.

지속적인 전 세계적 경제 불확실성 속에서도, 금융서비스 부문은 변화하는 시장 여건에 적응하는 데 있어 회복력과 유연성을 계속 보여주고 있다. 바레인에서는 이러한 모습이 선제적인 규제 환경과 강력한 민관 협력을 통해 드러나고 있으며, 이는 안정성을 뒷받침하는 동시에 혁신과 성장을 실현한다. 핀테크 부문이 계속 진화하는 가운데, 2026년 행사는 금융 시스템과 규제, 인프라 전반에 걸친 더 긴밀한 통합을 포함한 성장을 위한 실질적인 경로에 초점을 맞추는 동시에, 협업과 확장 가능한 혁신을 위한 기회도 함께 조명할 예정이다.

이번 포럼은 참가자들이 업계 최신 동향에 대한 논의를 통해 인사이트를 얻을 수 있는 역동적인 플랫폼을 제공한다. 자세한 정보나 FF26 참석 의향 등록은 웹사이트에서 확인할 수 있다.

바레인 경제개발위원회 소개

바레인 경제개발위원회(바레인 EDB)는 바레인 왕국으로의 투자 유치와 투자 환경 개선을 위한 이니셔티브 지원을 전반적으로 담당하는 투자 유치 기관이다.

바레인 EDB는 정부와 기존 및 잠재적 투자자들과 협력해 바레인의 투자 환경을 매력적으로 유지하고, 핵심 강점을 널리 알리며, 투자를 통한 추가적인 경제성장 기회가 어디에 있는지 파악하는 역할을 한다.

바레인 EDB는 바레인의 경쟁우위를 활용하고 상당한 투자 기회를 제공하는 여러 경제 부문에 주력하고 있다. 이러한 부문에는 금융서비스, 제조업, 물류, 정보통신기술(ICT), 관광이 포함된다. 바레인 EDB에 대한 자세한 정보는 www.bahrainedb.com에서 확인할 수 있다.

핀테크 포워드 소개

핀테크 포워드는 2023년 처음 개최되어 올해로 4회를 맞이하는 바레인의 대표 금융서비스 포럼으로, 전 세계 투자자와 정책 결정자, 금융기관, 기술 리더들을 한자리에 모아 금융 혁신의 다음 단계를 탐구한다. 바레인 EDB가 주최하고 주요 생태계 파트너들의 지원을 받는 이번 플랫폼은 국제 및 지역 이해관계자들을 한자리에 모아 인사이트를 교류하고 파트너십을 구축하며 금융서비스의 미래를 만들어가는 투자 기회를 발굴하는 동시에, 글로벌 관점과 지역적 기회를 서로 연결한다.

자세한 정보는 www.fintechforward.bh에서 확인할 수 있다.

SOURCE Bahrain EDB