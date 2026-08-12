Bahrain Bersiap Sedia Menjadi Tuan Rumah Fintech Forward 2026 pada Oktober Ini

Memasuki edisi keempat, forum tahun ini menghimpunkan pemimpin pemikiran global dan peneraju industri yang membentuk fasa inovasi seterusnya dalam sektor perkhidmatan kewangan

MANAMA, Bahrain, 12 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Fintech Forward, forum perkhidmatan kewangan utama di rantau ini, dijadual berlangsung di Bahrain pada 7-8 Oktober 2026 di Exhibition World Bahrain.Dianjurkan oleh Lembaga Pembangunan Ekonomi Bahrain (Bahrain EDB) dengan program disusun oleh Forbes Middle East, Fintech Forward 2026 (FF26) bakal menghimpunkan pemimpin pemikiran global, peneraju inovasi kewangan dan pembuat dasar untuk meneliti cabaran ekosistem paling mendesak yang bakal dihadapi, di samping peluang pelaburan berpotensi tinggi yang memacu fasa pertumbuhan seterusnya bagi industri perkhidmatan kewangan di Bahrain, rantau yang lebih luas dan pasaran antarabangsa.

Bahrain Gears Up to Host Fintech Forward 2026 this October

Dengan sokongan Bank Pusat Bahrain (CBB) dan Bahrain FinTech Bay, edisi tahun ini diadakan bertemakan "Kewangan dalam Era Infrastruktur Pintar", meneruskan reputasinya sebagai wadah bagi kerjasama yang merintis perubahan, kepimpinan pemikiran berwawasan dan kemajuan industri.

"Memasuki tahun keempat, Fintech Forward telah muncul sebagai antara perhimpunan industri terkemuka, sekali gus menyerlahkan kedinamikan ekosistem perkhidmatan kewangan Bahrain serta sokongan kukuh daripada pihak berkepentingan industri yang secara kolektif komited untuk memajukan masa depannya. Dengan menghimpunkan rangkaian luas institusi kewangan terkemuka dan rakan kongsi ekosistem, acara ini mempertemukan pemimpin pemikiran dan ketua pegawai eksekutif dari seluruh Bahrain, rantau ini serta pasaran antarabangsa. Program yang disusun merangkumi sesi ucaptama, perbincangan panel, pameran dan peluang jaringan strategik, sekali gus menyediakan ruang untuk pertukaran pengetahuan dan pembentukan kerjasama ketika landskap kewangan global sedang melalui transformasi besar," kata Ketua Pemasaran dan Komunikasi Bahrain EDB, Mohammed AlAlawi. Beliau menambah, "Dengan perkhidmatan kewangan menyumbang lebih 17% kepada KDNK Bahrain, FF26 menjadi platform penting untuk mengetengahkan kemajuan berterusan, daya tahan dan peranan penting sektor ini dalam memacu gelombang inovasi dan pertumbuhan ekonomi seterusnya."

Dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi global yang berterusan, sektor perkhidmatan kewangan terus menunjukkan daya tahan dan keupayaan menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan pasaran. Di Bahrain, perkara ini dicerminkan menerusi persekitaran kawal selia yang proaktif dan kerjasama kukuh antara sektor awam dengan swasta, yang menyokong kestabilan sambil membolehkan inovasi dan pertumbuhan. Seiring dengan perkembangan berterusan sektor teknologi kewangan, edisi 2026 akan memberi tumpuan kepada pendekatan praktikal untuk pertumbuhan, termasuk integrasi yang lebih erat antara sistem kewangan, kawal selia dan infrastruktur, di samping mengetengahkan peluang kerjasama serta inovasi yang boleh dikembangkan pada skala lebih besar.

Forum ini menyediakan platform dinamik untuk peserta memperoleh cerapan menerusi perbincangan mengenai perkembangan terkini industri. Untuk maklumat lanjut atau mendaftarkan minat bagi menghadiri FF26, sila layari laman web.

Maklumat tentang Lembaga Pembangunan Ekonomi Bahrain (Bahrain EDB)

Lembaga Pembangunan Ekonomi Bahrain (Bahrain EDB) ialah agensi promosi pelaburan dengan tanggungjawab keseluruhan untuk menarik pelaburan ke dalam Kerajaan dan menyokong inisiatif yang meningkatkan iklim pelaburan.

Bahrain EDB bekerjasama dengan kerajaan serta pelabur semasa dan bakal pelabur untuk memastikan iklim pelaburan Bahrain menarik, menyampaikan kekuatan utama dan mengenal pasti peluang yang wujud untuk pertumbuhan ekonomi lebih lanjut melalui pelaburan.

Bahrain EDB memberi tumpuan kepada beberapa sektor ekonomi yang memanfaatkan kelebihan bersaing Bahrain dan juga menyediakan peluang pelaburan yang signifikan. Sektor-sektor ini termasuk perkhidmatan kewangan, pembuatan, logistik, ICT dan pelancongan. Untuk maklumat lanjut tentang EDB Bahrain, layari www.bahrainedb.com.

Maklumat tentang Fintech Forward

Fintech Forward ialah forum perkhidmatan kewangan utama Bahrain yang julung kali dianjurkan pada 2023 dan kini memasuki edisi keempat, menghimpunkan pelabur global, pembuat dasar, institusi kewangan dan peneraju teknologi untuk meneroka fasa inovasi kewangan seterusnya. Dianjurkan oleh Bahrain EDB dan disokong oleh rakan kongsi utama dalam ekosistem, platform ini menghimpunkan pihak berkepentingan antarabangsa dan serantau untuk bertukar cerapan, membina kerjasama dan membuka peluang pelaburan yang membentuk masa depan perkhidmatan kewangan, di samping menghubungkan perspektif global dengan peluang serantau.

Untuk maklumat lanjut, layari www.fintechforward.bh.