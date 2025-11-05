O CEO da Havas e o presidente da Vivendi compartilharão uma visão ousada sobre a criatividade humana e a inteligência artificial na CES 2026

Yannick Bolloré falará à comunidade de publicidade, entretenimento e conteúdo no C Space, compartilhando sua visão de um futuro onde a tecnologia e a criatividade humana convergem para revelar novas possibilidades criativas

ARLINGTON, Virgínia, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em um evento de mídia na cidade de Nova York, a Consumer Technology Association (CTA)® anunciou que Yannick Bolloré, CEO e presidente da Havas e o presidente do Conselho Fiscal da Vivendi subirão ao palco da C Space ®, o ponto de encontro da comunidade de marketing na CES®.

Yannick Bolloré, CEO e presidente da Havas e presidente do Conselho Fiscal da Vivendi Havas Logo

À medida que a atenção do consumidor se torna cada vez mais fragmentada, a tecnologia capacita os profissionais de marketing a segmentar seus públicos com maior precisão. A Havas explorará como a combinação de IA de ponta com profundo conhecimento humano pode transformar dados em significado, impulsionando velocidade, agilidade, personalização, escala e mensurabilidade, mantendo a criatividade humana no centro.

"Yannick é um líder visionário que entende o poder de combinar tecnologia com visão humana", disse Gary Shapiro, CEO e vice-presidente da CTA. "Estamos felizes em recebê-lo no palco da CES para compartilhar como a tecnologia está moldando o futuro do marketing significativo."

A Havas é uma das maiores redes globais de comunicações do mundo, com quase 23.000 funcionários em mais de 100 países unidos por uma missão: fazer uma diferença significativa para marcas, empresas e pessoas. Reconhecida como uma das "Seis Grandes" do setor, a Havas é uma força líder em publicidade e relações públicas, aproveitando sua escala global e abordagem orientada para a tecnologia para impulsionar o crescimento de seus clientes. Em 2024, a Havas lançou a Converged.AI, uma estratégia global orientada por IA que alinha equipes em todos os mercados e promove a colaboração por meio de ferramentas compartilhadas. Impulsionada pela criatividade humana e apoiada por um investimento de € 400 milhões, ela oferece soluções escaláveis e centradas no cliente, além de permitir uma tomada de decisão mais rápida e inteligente por meio de uma abordagem flexível e independente de dados.

"A IA está evoluindo para um verdadeiro parceiro estratégico", disse Bolloré. "Com a Converged.AI, estamos integrando conteúdo, dados e tomada de decisões em um sistema inteligente. Isso capacita nossas equipes a liderar com visão proativa e precisão, enquanto a experiência humana continua a impulsionar a empatia, a criatividade e a visão."

Bolloré ingressou na Havas em 2011 e se tornou CEO em 2013. Ele liderou a transformação do grupo por meio da estratégia "Juntos", criando as Aldeias Havas para unificar as agências regionais sob o mesmo teto e promover a integração. Mais recentemente, ele liderou o retorno da Havas ao mercado de ações via Euronext Amsterdam. Ele atua em vários conselhos e foi reconhecido com inúmeras honrarias de associações internacionais e publicações empresariais de renome.

"A CES é onde o futuro do conteúdo e da publicidade ganha vida", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "A palestra de Yannick inspirará os profissionais de marketing a abraçar a inovação, se mantendo fiel à centelha humana que impulsiona a criatividade."

Bolloré fará sua palestra às 11:00 da manhã de terça-feira, 6 de janeiro, no Mariposa Ballroom do ARIA. A Havas também receberá clientes e parceiros no ARIA ao longo da semana com um espaço dinâmico no salão de exposições Mariposa Ballroom. A experiência imersiva se concentrará na convergência entre criatividade, mídia e tecnologia, oferecendo aos clientes da Havas uma visão privilegiada sobre os rumos da inovação.

Os líderes da AMD e da Lenovo também farão uma palestra na CES 2026.

Inscreva-se na CES 2026 para ver o que vem a seguir em conteúdo e entretenimento. O C Space permanecerá aberto uma hora mais tarde do que nos anos anteriores na quinta-feira, 8 de janeiro, até às 18:00 para continuar conversas importantes sobre a tecnologia que impulsiona o marketing.

Sobre a CES®:

A CES é o evento de tecnologia mais poderoso do mundo – o ambiente de testes para tecnologias revolucionárias e inovadores globais. É o lugar onde as maiores marcas do mundo fazem negócios, encontram novos parceiros e onde os mais brilhantes inovadores se destacam. Pertencente e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2026 acontece de 6 a 9 de janeiro em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)®:

Como a maior associação comercial de tecnologia da américa do norte, a CTA é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a apoiar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz a CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos @CTAtech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812073/CTA_Yannick_Bollore.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811917/Havas.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

