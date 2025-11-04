Der CEO von Havas und der Chairman von Vivendi präsentieren in ihrer Keynote auf der CES 2026 eine kühne Vision für die Kreativität von Mensch und KI

Yannick Bolloré wird auf der C Space vor Vertretern der Werbe-, Unterhaltungs- und Content-Branche sprechen und seine Vision einer Zukunft vorstellen, in der Technologie und menschliche Kreativität zusammenkommen, um neue kreative Möglichkeiten zu erschließen

ARLINGTON, Va., 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Bei einer Medienveranstaltung in New York City gab die Consumer Technology Association (CTA)® bekannt, dass Yannick Bolloré, CEO und Vorsitzender von Havas sowie Vorsitzender des Aufsichtsrats von Vivendi , auf der C Space®, dem Treffpunkt der Marketing-Community auf der CES® auftreten wird.

Yannick Bolloré, Havas CEO and Chairman, and Vivendi Chairman of the Supervisory Board Havas Logo

Da die Aufmerksamkeit der Verbraucher zunehmend fragmentiert ist, ermöglicht es die Technologie den Vermarktern, ihre Zielgruppen mit größerer Präzision anzusprechen. Havas wird untersuchen, wie die Kombination von modernster KI mit tiefgreifendem Verständnis des Menschen Daten in Bedeutung umwandeln kann, um Geschwindigkeit, Agilität, Personalisierung, Skalierbarkeit und Messbarkeit zu fördern, während die menschliche Kreativität im Mittelpunkt bleibt.

„Yannick ist eine visionäre Führungskraft, der die Kraft der Verbindung von Technologie und menschlicher Intuition versteht", erklärte Gary Shapiro, CEO und Vice Chair der CTA. „Wir freuen uns sehr, ihn auf der CES-Bühne begrüßen zu dürfen, um zu erfahren, wie Technologie die Zukunft des sinnvollen Marketings gestaltet."

Havas ist eines der weltweit größten globalen Kommunikationsnetzwerke mit fast 23.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: einen bedeutenden Unterschied für Marken, Unternehmen und Menschen zu bewirken. Havas gilt als eines der sechs größten Unternehmen der Branche und ist eine führende Kraft in den Bereichen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Das Unternehmen nutzt seine globale Reichweite und seinen technologieorientierten Ansatz, um das Wachstum seiner Kunden voranzutreiben. Im Jahr 2024 führte Havas Converged.AI ein, eine globale KI-gestützte Strategie, die Teams über Märkte hinweg aufeinander abstimmt und die Zusammenarbeit durch gemeinsame Tools fördert. Angetrieben durch menschliche Kreativität und unterstützt durch eine Investition von 400 Millionen Euro, bietet es skalierbare, kundenorientierte Lösungen und ermöglicht eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung durch einen flexiblen, datenunabhängigen Ansatz.

„KI entwickelt sich zu einem echten strategischen Partner", erklärte Bolloré. „Mit Converged.AI integrieren wir Inhalte, Daten und Entscheidungsfindung in einem intelligenten System. Dies ermöglicht es unseren Teams, mit proaktiven Erkenntnissen und Präzision voranzugehen, während menschliches Fachwissen weiterhin Empathie, Kreativität und Weitblick fördert."

Bolloré kam 2011 zu Havas und wurde 2013 CEO. Er leitete die Transformation der Gruppe durch die „Together"-Strategie und schuf Havas Villages, um regionale Agenturen unter einem Dach zu vereinen und die Integration zu fördern. Zuletzt leitete er die Rückkehr von Havas an die Börse über Euronext Amsterdam. Er ist Mitglied in mehreren Vorständen und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen von internationalen Verbänden und führenden Wirtschaftspublikationen geehrt.

„Auf der CES wird die Zukunft von Inhalten und Werbung zum Leben erweckt", erklärte Kinsey Fabrizio, President der CTA. „Die Keynote von Yannick wird Marketingfachleute dazu inspirieren, Innovationen zu begrüßen und gleichzeitig der menschlichen Inspiration, die die Kreativität antreibt, treu zu bleiben."

Herr Bolloré wird seine Keynote am Dienstag, dem 6. Januar, um 11:00 Uhr im Mariposa Ballroom des ARIA halten. Havas wird während der gesamten Woche Kunden und Partner im ARIA empfangen und ihnen einen dynamischen Bereich im Mariposa Ballroom zur Verfügung stellen. Das immersive Erlebnis konzentriert sich auf die Konvergenz von Kreativität, Medien und Technologie und bietet den Kunden von Havas einen Einblick aus erster Hand in die Zukunft der Innovation.

Führungskräfte von AMD und Lenovo werden ebenfalls auf der CES 2026 eine Keynote halten.

Registrieren Sie sich für die CES 2026, um zu erfahren, was in Sachen Inhalte und Unterhaltung als Nächstes kommt. Am Donnerstag, dem 8. Januar, bleibt C Space eine Stunde länger als in den Vorjahren geöffnet, bis 18:00 Uhr, um wichtige Gespräche über die Technologie, die das Marketing vorantreibt, fortzusetzen.

