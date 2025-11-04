Le PDG de Havas et Président de Vivendi partagera sa vision audacieuse de la créativité Homme-IA lors du discours d'ouverture du CES 2026

Yannick Bolloré s'adressera à la communauté de la publicité, du divertissement et du contenu au C Space et partagera sa vision d'un avenir où la technologie et l'ingéniosité humaine convergent pour libérer de nouvelles possibilités créatives.

ARLINGTON, Va., 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors d'un événement médiatique à New York, la Consumer Technology Association (CTA)® a annoncé que Yannick Bolloré, PDG de Havas et Président du Conseil de surveillance de Vivendi prendra la parole au C Space®, le lieu de rencontre de la communauté marketing au CES®.

Yannick Bolloré, Havas CEO and Chairman, and Vivendi Chairman of the Supervisory Board Havas Logo

L'attention des consommateurs étant de plus en plus fragmentée, la technologie permet aux spécialistes du marketing de cibler leur public avec une plus grande précision. Havas explorera dans quelle mesure l'association d'une IA de pointe à une profonde compréhension humaine peut donner du sens aux données, en favorisant la vitesse, l'agilité, la personnalisation, l'évolutivité et la mesurabilité, tout en gardant la créativité humaine au cœur.

« Yannick est un leader visionnaire qui comprend la puissance de l'association de la technologie à la perspicacité de l'homme », a déclaré Gary Shapiro, PDG et vice-président du CTA. « Nous sommes ravis de l'accueillir sur la scène du CES pour qu'il nous explique comment la technologie façonne l'avenir du marketing.

Havas est l'un des plus grands réseaux mondiaux de communication, avec près de 23 000 employés dans plus de 100 pays, unis par une même mission : faire une différence significative pour les marques, les entreprises et les personnes. Reconnu comme l'un des « six grands » du secteur, Havas est un acteur majeur de la publicité et des relations publiques, qui tire parti de son envergure mondiale et de son approche technologique pour stimuler la croissance de ses clients. En 2024, Havas a lancé Converged.AI, une stratégie mondiale axée sur l'IA qui aligne les équipes sur les marchés et favorise la collaboration grâce à des outils partagés. Alimentée par l'ingéniosité humaine et soutenue par un investissement de 400 millions d'euros, elle propose des solutions évolutives centrées sur le client et permet une prise de décision plus rapide et plus intelligente grâce à une approche flexible et agnostique des données.

« L'IA est en train de devenir un véritable partenaire stratégique », a déclaré M. Bolloré. « Avec Converged.AI, nous intégrons le contenu, les données et la prise de décision dans un système intelligent. Cela permet à nos équipes de diriger avec une clairvoyance et une précision proactives, tandis que l'expertise humaine continue à stimuler l'empathie, la créativité et la vision ».

M. Bolloré a rejoint Havas en 2011 et en est devenu le PDG en 2013. Il a mené la transformation du groupe à travers la stratégie « Together », en créant les Havas Villages pour rassembler les agences régionales sous un même toit et favoriser l'intégration. Plus récemment, il a été le fer de lance du retour de Havas sur le marché boursier via Euronext Amsterdam. Il siège à de nombreux conseils d'administration et a reçu de nombreuses distinctions de la part d'associations internationales et de publications commerciales de premier plan.

« Le CES est l'endroit où se dessine l'avenir du contenu et de la publicité », a déclaré Kinsey Fabrizio, président du CTA. « La conférence de Yannick incitera les spécialistes du marketing à innover tout en respectant la part créative de l'homme.

M. Bolloré prononcera son discours à 11 heures le mardi 6 janvier dans la salle de bal Mariposa de l'ARIA. Havas accueillera également ses clients et partenaires à l'ARIA tout au long de la semaine avec un espace dynamique dans la salle des exposants Mariposa. L'expérience immersive sera centrée sur la convergence de la créativité, des médias et de la technologie et proposera aux clients de Havas de connaître en exclusivité les orientations que prendra l'innovation.

Les dirigeants d'AMD et de Lenovo seront également présents lors du discours d'ouverture du CES 2026.

Inscrivez-vous au CES 2026 pour découvrir les nouveautés en matière de contenu et de divertissement. C Space restera ouvert une heure de plus que les années précédentes le jeudi, de 8 heures à 18 heures, pour poursuivre des conversations importantes autour de la technologie qui alimente le marketing.

À propos du CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus influent du monde : le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs mondiaux. C'est ici que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus talentueux occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, et contribuent à plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES®, l'événement technologique mondial qui a le plus d'impact. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

