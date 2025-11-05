El director ejecutivo de Havas y presidente de Vivendi compartirá una visión audaz para la creatividad entre humanos e IA en el discurso inaugural del evento CES 2026

Yannick Bolloré se dirigirá a la comunidad de publicidad, entretenimiento y contenido de C Space y compartirá su visión de un futuro en el que la tecnología y el ingenio humano se unan para liberar nuevas posibilidades creativas

ARLINGTON, Virginia, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un evento para los medios de comunicación en la ciudad de Nueva York, la Consumer Technology Association (CTA, por sus siglas en inglés)® anunció que Yannick Bolloré, director ejecutivo y presidente de Havas, y presidente de la Junta de Supervisión de Vivendi, subirá al escenario en el C Space ®, el área de reunión para la comunidad de marketing en CES®.

A medida que la atención del consumidor se fragmenta cada vez más, la tecnología permite a los especialistas en marketing dirigirse a sus audiencias con mayor precisión. Havas explorará cómo la combinación de IA de vanguardia con una comprensión humana profunda puede transformar los datos en significado, velocidad de conducción, agilidad, personalización, escala y carácter medible, a la vez que mantiene la creatividad humana en el centro.

"Yannick es un líder visionario que entiende el poder de combinar la tecnología con la visión humana", declaró Gary Shapiro, director ejecutivo y vicepresidente de CTA. "Nos complace darle la bienvenida al escenario del evento CES para compartir cómo la tecnología redefine el futuro del marketing significativo".

Havas es una de las redes de comunicaciones más grandes a nivel mundial, con casi 23.000 empleados en más de 100 países unidos por una misión: marcar una diferencia considerable para las marcas, las empresas y las personas. Reconocido como uno de los "seis grandes" de la industria, Havas es una fuerza líder en publicidad y relaciones públicas y aprovecha su escala mundial y su enfoque impulsado por la tecnología para promover el crecimiento de sus clientes. En 2024, Havas lanzó Converged.AI, una estrategia mundial impulsada por IA que alinea a los equipos en todos los mercados y promueve la colaboración por medio de herramientas compartidas. Impulsada por el ingenio humano y respaldada por una inversión de 400 millones de euros, la empresa ofrece soluciones escalables y centradas en el cliente, y permite tomar decisiones de forma más rápida e inteligente mediante un enfoque flexible y agnóstico de datos.

"La IA se está convirtiendo en un verdadero aliado estratégico", afirmó Bolloré. "Con Converged.AI, integramos contenido, datos y toma de decisiones en un sistema inteligente. Este sistema permite a nuestros equipos liderar con perspicacia y precisión proactivas, mientras que la experiencia humana continúa impulsando la empatía, la creatividad y la visión".

Bolloré se unió a Havas en 2011 y se convirtió en director ejecutivo en 2013. Dirigió la transformación del grupo mediante la estrategia "Juntos" y creó Havas Villages para unificar las agencias regionales bajo un mismo techo y fomentar la integración. De forma reciente, encabezó el regreso de Havas al mercado de valores por medio de Euronext Amsterdam. Balloré es miembro de diversas juntas y ha sido reconocido con diferentes honores por alianzas internacionales y publicaciones empresariales líderes.

"El CES es donde el futuro del contenido y la publicidad cobra vida", comentó Kinsey Fabrizio, presidenta de CTA. "La presentación principal de Yannick inspirará a los especialistas en marketing a adoptar la innovación a la vez que se mantienen fieles a la chispa humana que impulsa la creatividad".

Bolloré pronunciará su discurso inaugural el martes 6 de enero, a las 11:00 a. m. en el Mariposa Ballroom del ARIA. Además, Havas recibirá a clientes y socios en el ARIA durante toda la semana con un espacio dinámico en el salón de espectáculos Mariposa Ballroom. La experiencia inmersiva se centrará en la confluencia entre creatividad, medios y tecnología y ofrecerá a los clientes de Havas una visión de primera fila de hacia dónde se dirige la innovación.

Los líderes de AMD y Lenovo también hablarán en el CES 2026.

Regístrese en el CES 2026 para ver otros contenidos y más entretenimiento. C Space permanecerá abierto una hora más tarde que en años anteriores, el jueves 8 de enero hasta las 6:00 p. m. para continuar las conversaciones importantes sobre la tecnología que impulsa el marketing.

