Havas y Vivendi compartirán su visión sobre la creatividad humano-IA en la conferencia del CES 2026

- El consejero delegado de Havas y el presidente de Vivendi compartirán una visión audaz sobre la creatividad humano-IA en la conferencia magistral del CES 2026

Yannick Bolloré se dirigirá a la comunidad de publicidad, entretenimiento y contenido en C Space, compartiendo su visión de un futuro donde la tecnología y el ingenio humano converjan para desbloquear nuevas posibilidades creativas

ARLINGTON, Va., 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un evento para los medios de comunicación en la ciudad de Nueva York, la Consumer Technology Association (CTA)® anunció que Yannick Bolloré, consejero delegado y presidente de Havas, y presidente del Consejo de Supervisión de Vivendi, subirán al escenario en C Space®, el lugar de encuentro para la comunidad de marketing en CES®.

Yannick Bolloré, Havas CEO and Chairman, and Vivendi Chairman of the Supervisory Board Havas Logo

A medida que la atención del consumidor se fragmenta cada vez más, la tecnología permite a los profesionales del marketing segmentar a su público con mayor precisión. Havas explorará cómo la combinación de inteligencia artificial de vanguardia con un profundo conocimiento humano puede transformar los datos en información útil, impulsando la velocidad, la agilidad, la personalización, la escalabilidad y la capacidad de medición, sin perder de vista la creatividad humana.

"Yannick es un líder visionario que comprende el poder de combinar la tecnología con la intuición humana", afirmó Gary Shapiro, consejero delegado y vicepresidente de la CTA. "Nos complace darle la bienvenida al escenario del CES para que comparta cómo la tecnología está moldeando el futuro del marketing significativo".

Havas es una de las mayores redes de comunicación globales del mundo, con cerca de 23.000 empleados en más de 100 países, unidos por una misión: generar un impacto positivo en marcas, empresas y personas. Reconocida como una de las seis empresas líderes del sector, Havas es referente en publicidad y relaciones públicas, aprovechando su alcance global y su enfoque tecnológico para impulsar el crecimiento de sus clientes. En 2024, Havas lanzó Converged.AI, una estrategia global basada en inteligencia artificial que conecta equipos en diferentes mercados y fomenta la colaboración mediante herramientas compartidas. Impulsada por el ingenio humano y respaldada por una inversión de 400 millones de euros, ofrece soluciones escalables y centradas en el cliente, y permite una toma de decisiones más rápida e inteligente gracias a un enfoque flexible e independiente de los datos.

"La IA está evolucionando hasta convertirse en un verdadero socio estratégico", explicó Bolloré. "Con Converged.AI, estamos integrando contenido, datos y toma de decisiones en un único sistema inteligente. Esto permite a nuestros equipos liderar con una visión proactiva y precisa, mientras que la experiencia humana sigue impulsando la empatía, la creatividad y la visión".

Bolloré se incorporó a Havas en 2011 y asumió el cargo de consejero delegado en 2013. Lideró la transformación del grupo mediante la estrategia "Juntos", creando Havas Villages para unificar las agencias regionales y fomentar la integración. Recientemente, impulsó el regreso de Havas a la bolsa a través de Euronext Ámsterdam. Forma parte de varios consejos de administración y ha recibido numerosos galardones de asociaciones internacionales y destacadas publicaciones empresariales.

"CES es donde el futuro del contenido y la publicidad cobra vida", comentó Kinsey Fabrizio, presidenta de la CTA. "La ponencia de Yannick inspirará a los profesionales del marketing a adoptar la innovación sin perder de vista la chispa humana que impulsa la creatividad".

Bolloré ofrecerá su conferencia magistral a las 11:00 a. m. del martes 6 de enero en el Salón Mariposa del ARIA. Havas también recibirá a clientes y socios en el ARIA durante toda la semana en un espacio dinámico en el Salón Mariposa. Esta experiencia inmersiva se centrará en la convergencia de la creatividad, los medios y la tecnología, y ofrecerá a los clientes de Havas una visión privilegiada de las próximas tendencias en innovación.

Los líderes de AMD y Lenovo también pronunciarán discursos principales en el CES 2026.

Regístrese en CES 2026 para descubrir las últimas tendencias en contenido y entretenimiento. El espacio C permanecerá abierto una hora más que en años anteriores el jueves 8 de enero, hasta las 18:00, para continuar las conversaciones clave sobre la tecnología que impulsa el marketing.

