Havas 行政總裁與 Vivendi 董事長將於 2026 年 CES 主題演講中，共同揭示人類與人工智能共創的宏偉願景

Yannick Bolloré 將於 C Space 大會上向廣告、娛樂及內容業界人士發表演說，分享他對未來的願景——當科技與人類智慧交匯時，將開啟嶄新的創意可能性。

維吉尼亞州阿靈頓市 2025年11月5日 /美通社/ -- 在紐約市舉行的媒體活動中 Consumer Technology Association (CTA)®宣佈， Yannick Bolloré —— Havas 行政總裁兼董事長，同時擔任 Vivendi 監事會董事長——將於 C Space®登台演講 (CES® 行銷社群交流平台)。

隨著消費者的注意力日益分散，科技賦予營銷人員以更高精準度鎖定目標受眾的能力。Havas 將探索如何將頂尖人工智能 (AI) 與深刻的人性洞察相結合，將數據轉化為意義，從而驅動速度、敏捷性、個性化、規模化與可衡量性，同時將人類創造力置於核心地位。

CTA 行政總裁兼副主席 Gary Shapiro 表示：「Yannick 是一位具有遠見的領導者，他明白將科技與人類洞察融合的力量。我們很高興歡迎他來到 CES 舞台，分享科技如何塑造有意義的營銷未來。」

Havas 是全球最大的通訊網絡之一，擁有近 23,000 名員工遍佈 100 多個國家，眾人齊心協力，秉持同一使命：為品牌、企業與人們創造深遠影響。Havas 作為業界公認的「六大巨擘」之一，是廣告與公關領域的領軍企業，憑藉其全球規模與科技驅動的策略，持續為客戶創造增長動能。2024 年，Havas 推出 Converged.AI 全球 AI 驅動策略，透過共享工具整合跨市場團隊並促進協同合作。此策略以人類智慧為動力，並獲得 4 億歐元投資支持，透過靈活且不依賴特定數據的策略，提供可拓展的客戶導向解決方案，實現更快速、更智能的決策。

Bolloré 表示：「AI 正在發展成為真正的戰略合作夥伴。借助 Converged.AI，我們將內容、數據和決策整合在同一智能系統之中。這使我們的團隊能夠以積極的洞察分析和精準度領導，同時人類專業知識繼續推動同理心、創造力和願景。」

Bolloré 於 2011 年加入 Havas，並於 2013 年成為行政總裁。他透過「Together」策略引領集團轉型，創立 Havas Villages 計劃，將區域代理商整合於同一屋簷下，促進跨部門協同合作。近期更主導 Havas 透過 Euronext Amsterdam 交易所重返股市。他身兼多家企業董事會職務，並獲國際協會及頂尖商業刊物頒發多項殊榮。

CTA 主席 Kinsey Fabriczio 表示：「CES 正是內容與廣告的未來在此躍動生機之地。Yannick 的主題演講，將激勵市場營銷人員擁抱創新，同時忠於驅動創意的靈魂火花。」

Bolloré 將於 1 月 6 日星期二上午 11 時，於 ARIA 大酒店的 Mariposa Ballroom 發表主題演講。Havas 本星期也將在 ARIA 大酒店接待客戶與合作夥伴，於 Mariposa Ballroom 展區打造動態交流空間。這場沉浸式體驗將聚焦創意、媒體與科技的交匯點，讓 Havas 客戶得以親臨前線，洞察創新趨勢的未來走向。 

AMD 與 Lenovo 的高層人物也將於 CES 2026 發表主題演講

註冊參加 CES 2026，搶先一睹內容與娛樂業界的未來趨勢。C Space 將於 1 月 8 日（星期四）延長開放一小時至下午 6 時，延續關於驅動營銷科技的重要對話。

國際消費電子展 (CES)® 簡介：
CES 是全球最具影響力科技盛會，也是突破性科技與全球創新者的聚會。這裡是全球最大品牌開展業務和結識新合作夥伴的地方，也是最敏銳創新者登台亮相的地方。CES 由消費者技術協會 (CTA)® 擁有和主辦，展示各科技領域的創新與發展。CES 2026 將於 1 月 6 日至 9 日在拉斯維加斯舉行。請瀏覽 CES.tech 了解詳情，並於社交平台關注 CES。 

關於 Consumer Technology Association (CTA)®
作為北美最大的技術貿易協會，CTA 正是科技業界本身。我們的成員是全球領先創新者——從初創公司到全球品牌——協助支持超過 1,800 萬個美國就業機會。CTA 擁有和舉辦 CES®－全球最具影響力科技盛會。請瀏覽 CTA.tech，認識本會。關注本會 @CTAtech。 

