Havas CEOとVivendi会長がCES 2026基調講演で人間とAIの創造性に関する大胆なビジョンを発表

Yannick Bolloré 氏はC Space で広告、エンターテインメント、コンテンツコミュニティに向けて講演し、テクノロジーと人間の創意工夫が融合して新たな創造の可能性を切り開く未来のビジョンを共有する

アーリントン（バージニア州）, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- ニューヨーク市でのメディアイベントで、Consumer Technology Association (CTA)®は、HavasのCEO兼会長、およびVivendiの監査役会会長であるYannick Bolloré氏が、CES®のマーケティングコミュニティの集会所であるC Space®に登壇すると発表した。

消費者の関心がますます分散するにつれて、テクノロジーによってマーケティング担当者はより正確にオーディエンスをターゲットにすることができるようになります。Havas は、最先端の AI と人間の深い理解を組み合わせることで、人間の創造性を中核に据えながら、データから意味を生み出し、スピード、俊敏性、パーソナライゼーション、スケール、測定可能性を向上させる方法を探ります。

「Yannick氏は、テクノロジーと人間の洞察力を融合させることの力を理解している先見の明のあるリーダーです」と、CTAのCEO兼副会長であるGary Shapiro氏は述べています。「CESのステージに彼を迎え、テクノロジーが意味のあるマーケティングの未来をどう形作っていくのかを共有できることを嬉しく思います。」

Havasは世界最大級のグローバル コミュニケーション ネットワークの1つであり、ブランド、企業、そして人々に意味のある変化をもたらすという1つの使命のもと、100か国以上で約23,000人の従業員を擁しています。業界の「ビッグ6」の1つとして認められているHavasは、広告および広報の大手企業であり、世界的な規模とテクノロジー主導のアプローチを活用してクライアントの成長を促進しています。2024年、Havasは、市場間でチームを調整し、共有ツールを通じてコラボレーションを促進するグローバルAI主導戦略であるConverged.AIを開始しました。人間の創意工夫と4億ユーロの投資によって支えられたこの企業は、スケーラブルで顧客中心のソリューションを提供し、柔軟でデータに依存しないアプローチを通じて、より迅速でスマートな意思決定を可能にします。

「AIは真の戦略的パートナーへと進化しています」とBolloré氏は述べています。「Converged.AIでは、コンテンツ、データ、意思決定を1つのインテリジェント システムに統合しています。これにより、私たちのチームは積極的な洞察力と正確性を持ってリーダーシップを発揮できるようになり、同時に人間の専門知識が共感、創造性、ビジョンを推進し続けることになります。」

Bolloré氏は2011年にHavasに入社し、2013年にCEOに就任しました。彼は「一緒に（Together）」戦略を通じてグループの変革を主導し、地域の機関を一つ屋根の下に統合し統合を促進するためにHavas Villagesを創設しました。最近では、Euronext Amsterdamを通じてHavasの株式市場への復帰を主導しました。彼は複数の役員を務めており、国際協会や一流ビジネス出版物から数々の栄誉を受けています。

「CESは、コンテンツと広告の未来が実現する場所です」とCTA社長のKinsey Fabrizio氏は述べています。「Yannick氏の基調講演は、創造性の原動力となる人間のひらめきに忠実でありながら、イノベーションを受け入れるようマーケターに刺激を与えます。」

Bolloré氏は、1月6日火曜日午前11時にARIAのMariposa Ballroomで基調講演を行います。Havasはまた、ARIAのMariposa Ballroom展示フロアのダイナミックなスペースで、1週間を通してクライアントやパートナーをお迎えする予定です。この没入型体験は創造性、メディア、テクノロジーの融合に重点を置き、Havasの顧客にイノベーションの次の方向性を最前列で見る機会を提供します。

AMDとLenovoのリーダーもCES 2026で基調講演を行う予定です。

CES 2026に登録して、コンテンツとエンターテインメントの未来をご覧ください。C Spaceは、マーケティングを推進するテクノロジーに関する重要な会話を継続するため、1月8日 (木) は例年より1時間長く午後6時まで営業します。

