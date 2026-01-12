Oriental Culture Holding LTD anuncia plano especial de dividendos em dinheiro para recompensar os acionistas no quinto aniversário da empresa na bolsa de valores

Nasdaq: OCG

NOVA YORK, 12 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) anunciou hoje que seu Conselho Diretor aprovou um plano especial de dividendos em dinheiro para comemorar o quinto aniversário da empresa na Nasdaq e recompensar os acionistas pelo seu apoio de longo prazo.

Os detalhes específicos dos dividendos são os seguintes:

Tipo de dividendo: Dividendo especial em dinheiro

Acionistas elegíveis: Acionistas registrados em 22 de janeiro de 2026

Valor do dividendo: US$ 0,05 por ação (com base nas ações em circulação na data de registro de 22 de janeiro de 2026)

Data de pagamento: 9 de fevereiro de 2026

O CEO da OCG, Shao Yi, declarou: "Após garantir os fundos necessários para as operações e o desenvolvimento contínuos, a empresa decidiu devolver aos acionistas uma parte das reservas de caixa acumuladas nos anos anteriores na forma de dividendos. Isso reflete nosso compromisso em recompensar o apoio dos acionistas e compartilhar nossas conquistas de crescimento. Este dividendo representa nossa sincera gratidão pela parceria de cinco anos com os acionistas. Acreditamos firmemente que, ao mesmo tempo em que desenvolvemos ativamente nossos negócios, também devemos recompensar diretamente os acionistas para promover a criação de valor a longo prazo."

Este plano de dividendos foi aprovado pelo Conselho Diretor em 8 de janeiro de 2026, e sua implementação estará em conformidade com os regulamentos relevantes.

Declarações prospectivas: Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles expressos ou implícitos, devido a riscos e incertezas. A OCG não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações.

