شركة Oriental Culture Holding LTD تعلن عن خطة توزيع أرباح نقدية خاصة لمكافأة المساهمين بمناسبة الذكرى الخامسة للإدراج في البورصة

مؤشر بورصة ناسداك: OCG

نيويورك, 12 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Oriental Culture Holding LTD (مؤشر بورصة ناسداك: OCG) اليوم أن مجلس إدارتها وافق على خطة توزيع أرباح نقدية خاصة احتفالًا بالذكرى الخامسة لإدراج الشركة في بورصة ناسداك، وتقديرًا للدعم طويل الأمد الذي قدّمه المساهمون.

تفاصيل توزيعات الأرباح المحددة هي كما يلي:

نوع التوزيع: توزيع أرباح نقدية خاصة

المساهمون المؤهلون: المساهمون المسجّلون في سجلات الشركة حتى تاريخ 22 يناير 2026

قيمة التوزيع: 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد (استنادًا إلى عدد الأسهم القائمة حتى تاريخ الاستحقاق في 22 يناير 2026)

تاريخ الدفع: 9 فبراير 2026

قال Shao Yi، الرئيس التنفيذي لشركة OCG: "بعد تأمين التمويل اللازم لاستمرارية العمليات والتطوير، قررت الشركة إعادة جزء من الاحتياطيات النقدية المتراكمة من السنوات السابقة إلى المساهمين على شكل توزيعات أرباح. ويعكس ذلك التزامنا بمكافأة المساهمين على دعمهم ومشاركتهم ثمار إنجازات نمونا. ويمثل هذا التوزيع تعبيرًا صادقًا عن امتناننا لشراكة المساهمين على مدى خمس سنوات. ونحن نؤمن بقوة بأن تطوير أعمالنا دومًا يجب أن يترافق مع مكافأة المساهمين بشكل مباشر؛ لتعزيز خلق قيمة طويلة الأجل".

وقد تمت الموافقة على خطة توزيع الأرباح هذه من قبل مجلس الإدارة في 8 يناير 2026، وسيتم تنفيذها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

البيانات التطلُّعية: يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلُّعية. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المُعلنة أو الضمنية بسبب المخاطر وحالات عدم اليقين. ولا تتحمل شركة OCG أي التزام بتحديث هذه المعلومات.