오리엔탈 컬처 홀딩, 나스닥 상장 5주년 맞아 주주 보상 위한 특별 현금 배당 계획 발표

Nasdaq: OCG



뉴욕 2026년 1월 12일 /PRNewswire/ -- 1월 12일 오리엔탈 컬처 홀딩(Oriental Culture Holding LTD, Nasdaq: OCG)이 나스닥 상장 5주년을 기념하고 오랫동안 회사를 지지한 주주들에게 보답하기 위해 마련한 특별 현금 배당 계획에 대해 이사회가 승인했다고 발표했다.

구체적인 배당 내용은 다음과 같다.

배당 유형: 특별 현금 배당

배당 기준일: 2026년 1월 22일 기준 주주

기준 주주 배당 금액: 주당 미화 0.05달러(2026년 1월 22일 기준 발행 주식 수 기준)

기준 발행 주식 수 기준) 지급일: 2026년 2월 9일

오리엔탈 컬처 홀딩의 이샤오(Shao Yi) 최고경영자(CEO)는 "지속적인 운영과 성장을 위한 필수 자금을 확보한 후, 당사는 수년간 축적한 현금 보유분의 일부를 배당 형태로 주주들에게 환원하기로 결정했다. 이는 주주들의 성원에 보답하고 회사의 성장 성과를 함께 나누겠다는 우리의 의지를 반영한다. 이번 배당을 통해 오리엔탈 컬처 홀딩은 지난 5년간 함께해 준 주주들에게 진심 어린 감사를 표현하고자 한다. 우리는 적극적인 사업 확장과 동시에, 장기적인 가치 창출을 위해 주주들에게 직접적인 보상을 제공해야 한다고 굳게 믿는다"라고 밝혔다

이번 배당 계획은 2026년 1월 8일 이사회에서 승인됐으며, 관련 법규를 준수해 시행될 예정이다.

미래예측진술: 본 보도자료는 미래예측진술을 포함한다. 실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 명시되거나 암시된 내용과 실질적으로 달라질 수 있다. 오리엔탈 컬처 홀딩은 본 정보를 업데이트할 의무를 지지 않는다.

SOURCE Oriental Culture Holding Ltd