Oriental Culture Holding LTD объявляет о плане специальных денежных дивидендов для вознаграждения акционеров в пятую годовщину листинга

Nasdaq: OCG

НЬЮ-ЙОРК, 12 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Oriental Culture Holding LTD (NASDAQ: OCG) объявила сегодня, что ее Совет директоров утвердил специальный план денежных дивидендов, чтобы отпраздновать пятую годовщину листинга компании на Nasdaq и вознаградить акционеров за их долгосрочную поддержку.

Информация о дивидендах:

Тип дивиденда: специальные денежные дивиденды

Акционеры, на которых это распространяется: зарегистрированные акционеры по состоянию на 22 января 2026 года

Сумма дивидендов: 0,05 дол. США за акцию (на основе акций, находящихся в обращении на дату регистрации 22 января 2026 года)

Дата платежа: 9 февраля 2026 г.

Генеральный директор OCG Шао Йи (Shao Yi) заявил: «После получения необходимых средств для текущей деятельности и развития компания решила вернуть акционерам часть накопленных денежных резервов за предыдущие годы в виде дивидендов. Это отражает нашу приверженность поощрению поддержки акционеров и участия в наших достижениях. Эти дивиденды представляют собой нашу искреннюю благодарность за пятилетнее партнерство акционеров. Мы твердо верим, что, активно развивая наш бизнес, мы также должны напрямую вознаграждать акционеров за создание долгосрочной ценности».

Данный план дивидендов был утвержден Советом директоров 8 января 2026 года, и его реализация будет соответствовать нормативным актам.

Прогнозные заявления: данный пресс-релиз содержит прогнозные заявления. Фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых из-за рисков и неопределенностей. OCG не берет на себя никаких обязательств по обновлению этой информации.