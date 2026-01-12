Oriental Culture Holding LTD anuncia un plan especial de dividendos en efectivo para recompensar a los accionistas en el quinto aniversario de su cotización en bolsa

Nasdaq: OCG

NUEVA YORK, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) anunció hoy que su Junta Directiva aprobó un plan especial de dividendos en efectivo para celebrar el quinto aniversario de la cotización de la empresa en Nasdaq y recompensar a los accionistas por su apoyo a largo plazo.

Los detalles específicos del dividendo son los siguientes:

Tipo de dividendo: Dividendo especial en efectivo

Accionistas elegibles: Accionistas registrados al 22 de enero de 2026

Monto del dividendo: 0,05 dólares por acción (basado en las acciones en circulación a la fecha de registro del 22 de enero de 2026)

Fecha de pago: 9 de febrero de 2026

El director ejecutivo de OCG, Shao Yi, declaró: "Después de obtener los fondos necesarios para las operaciones y el desarrollo en curso, la empresa decidió devolver una parte de las reservas de efectivo acumuladas de años anteriores a los accionistas en forma de dividendos. Esto refleja nuestro compromiso de recompensar el apoyo de los accionistas y compartir con ellos los logros de nuestro crecimiento. Este dividendo representa nuestro sincero agradecimiento por los cinco años de colaboración de los accionistas. Creemos firmemente que, a la vez que desarrollamos activamente nuestro negocio, también debemos recompensar directamente a los accionistas para fomentar la creación de valor a largo plazo".

Este plan de dividendos fue aprobado por la Junta Directiva el 8 de enero de 2026 y su implementación cumplirá con la normativa pertinente.

Declaraciones prospectivas: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos debido a riesgos e incertidumbres. OCG no asume ninguna obligación de actualizar esta información.

FUENTE Oriental Culture Holding Ltd