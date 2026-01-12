Oriental Culture Holding LTD ohlasuje špeciálny plán dividend na odmenu akcionárov pri príležitosti piateho výročia kótovania na burze
News provided byOriental Culture Holding Ltd
Jan 12, 2026, 08:55 ET
Nasdaq: OCG
NEW YORK, 12. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) dnes oznámila, že jej predstavenstvo schválilo špeciálny plán dividend na oslavu piateho výročia kótovania spoločnosti na burze Nasdaq a odmenu pre akcionárov za ich dlhodobú podporu.
Konkrétne podrobnosti o dividendách:
- Typ dividendy: Mimoriadna dividenda v hotovosti
- Oprávnení akcionári: Akcionári zapísaní k 22. januáru 2026
- Výška dividendy: 0,05 USD za akciu (na základe počtu akcií v obehu k dátumu zápisu 22. januára 2026)
- Dátum výplaty: 9. február 2026
Generálny riaditeľ spoločnosti OCG Shao Yi uviedol: „Po zaistení potrebných finančných prostriedkov na prebiehajúcu prevádzku a rozvoj sa spoločnosť rozhodla vrátiť časť nahromadených hotovostných rezerv z predchádzajúcich rokov akcionárom vo forme dividend. Odráža to náš záväzok odmeňovať podporu akcionárov a deliť sa o naše úspechy v raste. Táto dividenda predstavuje našu úprimnú vďaku za päťročné partnerstvo akcionárov. Pevne veríme, že popri aktívnom rozvoji nášho podnikania musíme tiež priamo odmeňovať akcionárov, aby sme podporili tvorbu dlhodobej hodnoty."
Tento plán dividend schválila správna rada 8. januára 2026 a jeho implementácia prebehne v súlade s príslušnými predpismi.
Výhľadové vyhlásenia: Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Z dôvodu rizík a neistôt sa môžu skutočné výsledky podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implicitných. Spoločnosť OCG nepreberá žiadnu povinnosť aktualizovať tieto informácie.
Share this article