Oriental Culture Holding LTD ogłasza plan wypłaty specjalnej dywidendy pieniężnej dla akcjonariuszy z okazji piątej rocznicy wejścia na giełdę

Nasdaq: OCG

NOWY JORK, 12 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) ogłosiło dziś, że jego Zarząd zatwierdził plan wypłaty specjalnej dywidendy pieniężnej, aby uczcić piątą rocznicę wejścia spółki na giełdę Nasdaq i nagrodzenie akcjonariuszy za ich długoterminowe wsparcie.

Szczegółowe informacje o dywidendzie:

Rodzaj dywidendy: Specjalna dywidenda pieniężna

Uprawnieni akcjonariusze: Akcjonariusze zarejestrowani na dzień 22 stycznia 2026 r.

Kwota dywidendy: 0,05 USD za akcję (na podstawie akcji pozostających w obrocie na dzień rejestracji 22 stycznia 2026 r.)

Data płatności: 9 lutego 2026 r.

Dyrektor generalny OCG, Shao Yi, oświadczył: „Po zabezpieczeniu niezbędnych środków na bieżącą działalność i rozwój spółka podjęła decyzję o przekazaniu części zgromadzonych rezerw gotówkowych z lat ubiegłych akcjonariuszom w formie dywidendy. Świadczy to o naszym zaangażowaniu na rzecz nagradzania wsparcia akcjonariuszy i dzielenia się osiągnięciami wynikającymi z naszego rozwoju. Dywidenda ta jest wyrazem naszej szczerej wdzięczności za pięcioletnie partnerstwo akcjonariuszy. Jesteśmy głęboko przekonani, że aktywnie rozwijając naszą działalność, musimy również bezpośrednio nagradzać akcjonariuszy, aby wspierać tworzenie wartości w dłuższej perspektywie czasowej".

Niniejszy plan dywidendowy został zatwierdzony przez Zarząd w dniu 8 stycznia 2026 r., a jego wdrożenie będzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

Oświadczenia dotyczące przyszłości: Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od tych wyrażonych lub domniemanych ze względu na ryzyko i niepewność. OCG nie ma obowiązku aktualizowania tych informacji.