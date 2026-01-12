Společnost Oriental Culture Holding LTD oznamuje u příležitosti pátého výročí vstupu na burzu mimořádný plán výplaty hotovostní dividendy k odměnění akcionářů
News provided byOriental Culture Holding Ltd
Jan 12, 2026, 08:55 ET
Nasdaq: OCG
NEW YORK, 12. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) dnes oznámila, že její představenstvo schválilo mimořádný plán výplaty hotovostní dividendy u příležitosti pátého výročí vstupu společnosti na burzu Nasdaq, a to jako poděkování akcionářům za jejich dlouhodobou podporu.
Konkrétní podmínky dividendy jsou následující:
- C Typ dividendy: mimořádná hotovostní dividenda
- Akcionáři, kteří na ni mají nárok: akcionáři zapsaní v registru ke dni 22. ledna 2026
- Výše dividendy: 0,05 USD na akcii (na základě počtu akcií v oběhu k rozhodnému dni 22. ledna 2026)
- Datum vyplacení: 9. února 2026
Generální ředitel firmy Shao Yi uvedl: „Po zajištění potřebných prostředků pro běžný provoz a rozvoj se společnost rozhodla vrátit akcionářům část nahromaděných hotovostních rezerv z předchozích let formou dividend. Toto rozhodnutí odráží náš závazek odměňovat podporu akcionářů a sdílet s nimi naše úspěchy v růstu. Tato dividenda vyjadřuje naši upřímnou vděčnost za pětileté partnerství akcionářů. Pevně věříme, že zatímco aktivně rozvíjíme naše podnikání, musíme zároveň přímo odměňovat akcionáře, aby podporovali dlouhodobé vytváření hodnoty."
Tento plán výplaty dividend byl schválen představenstvem dne 8. ledna 2026 a jeho realizace bude v souladu s příslušnými předpisy.
Výhledová prohlášení: Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Skutečné výsledky se mohou od zde uvedených nebo naznačených prohlášení v důsledku rizik a nejistot významně lišit. Společnost OCG nepřebírá žádnou povinnost tyto informace aktualizovat.
Share this article