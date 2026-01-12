Oriental Culture Holding LTD annonce un plan spécial de dividendes en espèces pour récompenser les actionnaires à l'occasion du cinquième anniversaire de la cotation en bourse de l'entreprise

NEW YORK, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq : OCG) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait approuvé un plan spécial de dividendes en espèces pour célébrer le cinquième anniversaire de la cotation de la société sur le Nasdaq et récompenser les actionnaires pour leur soutien à long terme.

Le détail des dividendes est le suivant :

  • Type de dividende : Dividende spécial en espèces
  • Actionnaires éligibles : Actionnaires inscrits au 22 janvier 2026
  • Montant du dividende : 0,05 USD par action (sur la base des actions en circulation à la date d'enregistrement du 22 janvier 2026)
  • Date de paiement : 9 février 2026

Le PDG d'OCG, Shao Yi, a déclaré : « Après avoir obtenu les fonds nécessaires à la poursuite des opérations et du développement, la société a décidé de reverser aux actionnaires, sous forme de dividendes, une partie des réserves de trésorerie accumulées au cours des années précédentes. Cela reflète notre engagement à récompenser le soutien des actionnaires et à les faire participer à nos réalisations en matière de croissance. Ce dividende représente notre sincère gratitude pour les cinq années de partenariat avec les actionnaires. Nous sommes fermement convaincus que, tout en développant activement nos activités, nous devons également récompenser directement les actionnaires afin de favoriser la création de valeur à long terme. »

Ce plan de dividendes a été approuvé par le Conseil d'administration le 8 janvier 2026, et sa mise en œuvre sera conforme aux réglementations en vigueur.

Déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les résultats effectifs pourraient différer matériellement de ceux exprimés ou implicites en raison de risques et d'incertitudes. Le OCG n'est pas tenu de mettre à jour ces informations.

