Oriental Culture Holding LTD Umumkan Rencana Pembagian Dividen Tunai Khusus sebagai Bentuk Apresiasi atas Dukungan Pemegang Saham dan Merayakan Lima Tahun Pencatatan Saham Perusahaan di Nasdaq

Nasdaq: OCG

NEW YORK, 12 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) mengumumkan bahwa Dewan Direktur telah menyetujui rencana pembagian dividen tunai khusus untuk merayakan lima tahun pencatatan saham OCG di Nasdaq, serta mengapresiasi dukungan jangka panjang para pemegang saham.

Berikut rincian pembagian dividen tersebut:

Jenis Dividen: Dividen Tunai Khusus

Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen: Pemegang saham yang tercatat pada 22 Januari 2026

Nilai Dividen: US$0,05 per saham (berdasarkan jumlah saham beredar yang tercatat pada 22 Januari 2026)

Tanggal Pembayaran Dividen: 9 Februari 2026

CEO, OCG, Shao Yi berkata: "Setelah memastikan ketersediaan dana untuk aktivitas operasional dan pengembangan perusahaan, kami ingin mengembalikan sebagian cadangan kas dari tahun-tahun sebelumnya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Keputusan ini mencerminkan komitmen kami dalam mengapresiasi dukungan pemegang saham dan membagikan hasil dari pertumbuhan perusahaan. Dividen tersebut merupakan apresiasi kami atas kemitraan yang telah terjalin selama lima tahun terakhir. Menurut kami, selain terus mengembangkan bisnis, OCG juga perlu memberikan imbal hasil secara langsung kepada pemegang saham guna mendorong valuasi perusahaan dalam jangka panjang."

Rencana pembagian dividen ini telah disetujui oleh Dewan Direktur pada 8 Januari 2026 dan dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Prospektif (Forward-Looking Statements): Rilis berita ini memuat pernyataan prospektif. Kinerja perusahaan yang sebenarnya dapat berbeda secara material dari pernyataan prospektif, baik yang tertulis atau tersirat, akibat berbagai risiko dan kondisi yang tidak menentu. OCG tidak berkewajiban memperbarui informasi ini.

SOURCE Oriental Culture Holding Ltd