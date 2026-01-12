-Oriental Culture Holding LTD anuncia un plan especial de dividendos en efectivo para recompensar a los accionistas en el quinto aniversario de su cotización

Nasdaq: OCG

NUEVA YORK, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) anunció hoy que su Junta Directiva aprobó un plan especial de dividendos en efectivo para celebrar el quinto aniversario de la compañía en el Nasdaq y recompensar a los accionistas por su apoyo a largo plazo.

Los detalles específicos del dividendo son los siguientes:

Tipo de dividendo: Dividendo especial en efectivo

Accionistas elegibles: Accionistas registrados a 22 de enero de 2026

Importe del dividendo: 0,05 dólares por acción (basado en las acciones en circulación a 22 de enero de 2026)

Fecha de pago: 9 de febrero de 2026

El consejero delegado de OCG, Shao Yi, declaró: "Tras obtener los fondos necesarios para las operaciones y el desarrollo continuos, la compañía ha decidido devolver a los accionistas una parte de las reservas de efectivo acumuladas de años anteriores en forma de dividendos. Esto refleja nuestro compromiso de recompensar el apoyo de los accionistas y compartir nuestros logros de crecimiento. Este dividendo representa nuestra sincera gratitud por la colaboración de cinco años con los accionistas. Creemos firmemente que, al mismo tiempo que desarrollamos activamente nuestro negocio, también debemos recompensar directamente a los accionistas para fomentar la creación de valor a largo plazo".

Este plan de dividendos fue aprobado por el Consejo de Administración el 8 de enero de 2026 y su implementación cumplirá con la normativa aplicable.

Declaraciones prospectivas: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos debido a riesgos e incertidumbres. OCG no asume ninguna obligación de actualizar esta información.