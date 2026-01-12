Oriental Culture Holding LTD anuncia un plan especial de dividendos en efectivo

News provided by

Oriental Culture Holding Ltd

Jan 12, 2026, 08:55 ET

-Oriental Culture Holding LTD anuncia un plan especial de dividendos en efectivo para recompensar a los accionistas en el quinto aniversario de su cotización

Nasdaq: OCG

NUEVA YORK, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) anunció hoy que su Junta Directiva aprobó un plan especial de dividendos en efectivo para celebrar el quinto aniversario de la compañía en el Nasdaq y recompensar a los accionistas por su apoyo a largo plazo.

Los detalles específicos del dividendo son los siguientes:

  • Tipo de dividendo: Dividendo especial en efectivo
  • Accionistas elegibles: Accionistas registrados a 22 de enero de 2026
  • Importe del dividendo: 0,05 dólares por acción (basado en las acciones en circulación a 22 de enero de 2026)
  • Fecha de pago: 9 de febrero de 2026

El consejero delegado de OCG, Shao Yi, declaró: "Tras obtener los fondos necesarios para las operaciones y el desarrollo continuos, la compañía ha decidido devolver a los accionistas una parte de las reservas de efectivo acumuladas de años anteriores en forma de dividendos. Esto refleja nuestro compromiso de recompensar el apoyo de los accionistas y compartir nuestros logros de crecimiento. Este dividendo representa nuestra sincera gratitud por la colaboración de cinco años con los accionistas. Creemos firmemente que, al mismo tiempo que desarrollamos activamente nuestro negocio, también debemos recompensar directamente a los accionistas para fomentar la creación de valor a largo plazo".

Este plan de dividendos fue aprobado por el Consejo de Administración el 8 de enero de 2026 y su implementación cumplirá con la normativa aplicable.

Declaraciones prospectivas: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos debido a riesgos e incertidumbres. OCG no asume ninguna obligación de actualizar esta información.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Oriental Culture Holding LTD ohlasuje špeciálny plán dividend na odmenu akcionárov pri príležitosti piateho výročia kótovania na burze

Spoločnosť Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) dnes oznámila, že jej predstavenstvo schválilo špeciálny plán dividend na oslavu piateho...

Oriental Culture Holding LTD kündigt Sonderbarausschüttung zum fünfjährigen Börsengang als Belohnung für Aktionäre an

Oriental Culture Holding LTD (Nasdaq: OCG) gab heute bekannt, dass sein Vorstand einen Sonderbarausschüttungsplan genehmigt hat, um das fünfjährige...
More Releases From This Source

Explore

Art

Art

Electronic Commerce

Electronic Commerce

Electronic Commerce

Electronic Commerce

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics