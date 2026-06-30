Ozelle apresentará O-Cyte 1 na ADLM 2026, trazendo velocidade à inteligência morfológica impulsionada por IA

A próxima estreia mundial deverá marcar um avanço na hematologia impulsionada por IA e contribuir para o desenvolvimento da 4ª geração da análise hematológica

ANAHEIM, Califórnia e FRANKFURT, Alemanha, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Ozelle apresentará o O-Cyte 1, seu mais novo analisador automatizado de hematologia, na ADLM 2026, na Califórnia. Fazendo sua estreia mundial em um dos principais eventos internacionais de diagnóstico e medicina laboratorial, o O-Cyte 1 representa o mais recente marco da Ozelle no avanço da 4ª geração de análises hematológicas por meio da IA × CBM (Complete Blood Morphology, Morfologia Sanguínea Completa).

A Ozelle apresentará o O-Cyte 1, seu mais novo analisador automatizado de hematologia na ADLM.

Por décadas, a morfologia celular tem sido uma das fontes mais valiosas de insights em hematologia. No entanto, incorporar a morfologia aos fluxos de trabalho rotineiros da hematologia sem comprometer a produtividade continua sendo um desafio. A microscopia manual depende muito da experiência de especialistas, enquanto as abordagens baseadas em imagens ampliaram o que os laboratórios podem observar, mas traduzir essa visibilidade em fluxos de trabalho rotineiros de alto rendimento permanece difícil.

O O-Cyte 1 foi projetado para preencher essa lacuna, reunindo inteligência morfológica, rendimento escalável e simplicidade operacional em um sistema compacto. Construído com base na tecnologia IA × CBM da Ozelle, o analisador transforma imagens celulares em informações morfológicas estruturadas, permitindo um fluxo de trabalho que vai além de parâmetros numéricos, oferecendo evidências baseadas em imagens e interpretação consistente.

Projetado para fluxos de trabalho clínicos produtivos, o O-Cyte 1 suporta até 60 testes por hora como unidade autônoma e até 360 testes por hora por meio de expansão em cascata. Sua área compacta, arquitetura modular, fluxo de trabalho de manutenção mínima e design pronto para o serviço têm como objetivo ajudar os profissionais de saúde e operadores de laboratórios a melhorar a eficiência enquanto reduzem a complexidade operacional.

"O O-Cyte 1 reflete nossa visão de tornar a inteligência morfológica avançada mais prática, escalável e acessível para os fluxos de trabalho hematológicos do dia a dia", declarou Raymond, chefe da divisão Ozelle na América do Norte. "Na ADLM, esperamos mostrar aos parceiros globais como a morfologia baseada em IA pode ser incorporada a fluxos de trabalho hematológicos mais produtivos."

Na ADLM 2026, a Ozelle apresentará o O-Cyte 1 junto com seu portfólio de hematologia clínica. À medida que a demanda por soluções hematológicas eficientes e escaláveis cresce na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Índia e além, a Ozelle busca apoiar diversos ambientes clínicos com sistemas diagnósticos baseados em IA, projetados para a prática diária.

Visitantes e parceiros estão convidados a experimentar o O-Cyte 1 no estande 2517 durante a ADLM 2026, de 28 a 30 de julho, no Anaheim Convention Center. Parceiros que não puderem comparecer também podem solicitar uma apresentação sobre o produto e explorar oportunidades de colaboração regional.

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FONTE Ozelle