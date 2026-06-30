Ozelle presentará O-Cyte 1 en ADLM 2026, aportando velocidad a la inteligencia morfológica impulsada por IA

El próximo debut mundial marcará un avance en la hematología impulsada por IA y contribuirá al desarrollo de la cuarta generación del análisis hematológico

ANAHEIM, California y FRANKFURT, Alemania, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle presentará O-Cyte 1, su nuevo analizador de hematología automatizado, en ADLM 2026, en California. Con su debut mundial en uno de los principales eventos internacionales de diagnóstico y medicina de laboratorio, O-Cyte 1 marca el más reciente hito de Ozelle en el avance de la cuarta generación del análisis hematológico mediante IA × CBM (Complete Blood Morphology, Morfología Sanguínea Completa).

Ozelle presentará O-Cyte 1, su nuevo analizador de hematología automatizado en ADLM.

Durante décadas, la morfología celular ha sido una de las fuentes más valiosas de conocimiento sobre hematología. Sin embargo, llevar la morfología a los flujos de trabajo de hematología de rutina sin ralentizar la productividad continúa presentando desafíos. La microscopía manual depende de la experiencia especializada, mientras que los enfoques basados en imágenes han ampliado lo que los laboratorios pueden ver, pero no siempre se han adaptado perfectamente a los flujos de trabajo rutinarios de alto rendimiento.

O-Cyte 1 está diseñado para abordar esta brecha al reunir inteligencia de morfología, rendimiento escalable y simplicidad operativa en un sistema compacto. El analizador está impulsado por la tecnología IA × CBM de Ozelle y transforma las imágenes celulares en información morfológica estructurada, lo que respalda un flujo de trabajo que va más allá de los parámetros numéricos hacia la evidencia basada en imágenes y la interpretación coherente.

Diseñado para flujos de trabajo clínicos productivos, O-Cyte 1 admite hasta 60 pruebas por hora como unidad independiente y hasta 360 pruebas por hora por ampliación en cascada. Su tamaño compacto, arquitectura modular, flujo de trabajo de mantenimiento mínimo y diseño listo para el servicio están destinados a ayudar a los proveedores de atención médica y operadores de laboratorio a mejorar la eficiencia a la vez que reducen la complejidad operativa.

"O-Cyte 1 refleja nuestra visión de hacer que la inteligencia de morfología avanzada sea más práctica, escalable y accesible para los flujos de trabajo de hematología cotidianos", afirmó Raymond, jefe de la división de Ozelle Norteamérica. "En ADLM, esperamos mostrar a los socios a nivel mundial cómo la a morfología impulsada por IA puede integrarse en flujos de trabajo hematológicos más productivos".

En ADLM 2026, Ozelle presentará O-Cyte 1 junto con su cartera de hematología clínica. A medida que crece la demanda de soluciones de hematología eficientes y escalables en América del Norte, Europa, Medio Oriente, Sudeste Asiático, India y otras regiones, Ozelle tiene como objetivo apoyar diversos entornos clínicos con sistemas de diagnóstico impulsados por IA diseñados para la práctica diaria.

Se invita a los visitantes y socios a experimentar O-Cyte 1 en el stand 2517 durante ADLM 2026, del 28 al 30 de julio, en el Centro de Convenciones de Anaheim. Además, los socios que no puedan asistir en persona pueden solicitar una sesión informativa sobre el producto y explorar oportunidades de colaboración regional.

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FUENTE Ozelle