Ozelle เตรียมเปิดตัว O-Cyte 1 ในงาน ADLM 2026 ยกระดับความเร็วของระบบอัจฉริยะด้านการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาถึงขีดสุดด้วยขุมพลัง AI

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Ozelle

30 Jun, 2026, 03:00 CST

การเปิดตัวครั้งแรกระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของวิทยาการโลหิตวิทยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมยกระดับการวิเคราะห์โลหิตวิทยาสู่เจเนอเรชันที่ 4 อย่างเป็นทางการ

แอนาไฮม์ แคลิฟอร์เนีย และแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Ozelle เตรียมเผยโฉม O-Cyte 1 เครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยาอัตโนมัติรุ่นล่าสุด ภายในงาน ADLM 2026 ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย O-Cyte 1 ได้เปิดตัวครั้งแรกระดับโลกในหนึ่งในงานมหกรรมนานาชาติชั้นนำด้านการวินิจฉัยและเวชศาสตร์ห้องปฏิบัติการนี้ ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญล่าสุดของ Ozelle ในการพัฒนาการวิเคราะห์โลหิตวิทยาสู่เจเนอเรชันที่ 4 ผ่านเทคโนโลยี AI × CBM (การแปลผลความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดด้วยตนเอง)

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Ozelle will unveil O-Cyte 1, its newest automated hematology analyzer at ADLM.
Ozelle will unveil O-Cyte 1, its newest automated hematology analyzer at ADLM.

นี่เป็นเวลานับทศวรรษที่สัณฐานวิทยาของเซลล์เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าที่สุดในทางโลหิตวิทยา ทว่าการนำการวิเคราะห์สัณฐานวิทยามาผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานด้านโลหิตวิทยาทั่วไปโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการผลิตนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ เนื่องจากการส่องกล้องจุลทรรศน์แบบดั้งเดิมต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง ขณะที่แม้ว่าแนวทางการวิเคราะห์จากภาพถ่ายจะช่วยขยายขอบเขตการมองเห็นของห้องปฏิบัติการได้มากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถผสานรวมเข้ากับระบบงานประจำวันที่มีการตรวจวัดปริมาณมากได้อย่างราบรื่น

O-Cyte 1 ถูกออกแบบมาเพื่อทลายขีดจำกัดดังกล่าว ด้วยการหลอมรวมระบบอัจฉริยะด้านสัณฐานวิทยา ศักยภาพการรองรับปริมาณงานที่ปรับขยายได้ และความง่ายดายในเชิงปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกันในระบบขนาดกะทัดรัดเพียงหนึ่งเดียว ตัวเครื่องพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI × CBM ของ Ozelle โดยจะแปลงภาพถ่ายเซลล์ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้านสัณฐานวิทยาที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของพารามิเตอร์เชิงตัวเลข ไปสู่หลักฐานเชิงภาพ และการตีความที่แม่นยำสม่ำเสมอ

O-Cyte 1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถรองรับการทดสอบได้สูงสุด 60 ตัวอย่างต่อชั่วโมงเมื่อใช้งานแบบเครื่องเดี่ยว และเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 360 ตัวอย่างต่อชั่วโมงผ่านการต่อขยายระบบแบบเรียงต่อกัน โดยตัวเครื่องยังมาพร้อมกับขนาดที่กะทัดรัด สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ กระบวนการทำงานที่ต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุด และการออกแบบที่พร้อมสำหรับการซ่อมบำรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งลดความซับซ้อนในเชิงปฏิบัติการลงอย่างเห็นได้ชัด

"O-Cyte 1 สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเราในการขับเคลื่อนระบบอัจฉริยะด้านการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาขั้นสูงสำหรับกระบวนการทำงานด้านโลหิตวิทยาในทุกๆ วันให้ใช้งานได้จริง ปรับขยายขนาดได้ และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น" Raymond หัวหน้าฝ่ายภูมิภาคอเมริกาเหนือของ Ozelle กล่าว "ในงาน ADLM ครั้งนี้ พวกเราตั้งตารอที่จะได้แสดงให้พันธมิตรทั่วโลกเห็นว่า เทคโนโลยีการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาด้วยขุมพลัง AI จะสามารถยกระดับกระบวนการทำงานด้านโลหิตวิทยาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้อย่างไร"

ทาง Ozelle จะจัดแสดง O-Cyte 1 ภายในงาน ADLM 2026 ควบคู่ไปกับกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหิตวิทยาทางคลินิกชั้นนำ โดย Ozelle มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสถานพยาบาลที่หลากหลายด้วยระบบการวินิจฉัยขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในทุกๆ วัน ท่ามกลางความต้องการโซลูชันโลหิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพและปรับขยายขนาดได้ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และภูมิภาคอื่นๆ

ผู้เยี่ยมชมและพันธมิตรทุกท่านสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรม O-Cyte 1 ได้ที่บูธหมายเลข 2517 ระหว่างงาน ADLM 2026 วันที่ 28–30 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center โดยพันธมิตรที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอรับเอกสารบรรยายสรุปผลิตภัณฑ์ และร่วมสำรวจโอกาสในการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคได้เช่นกัน

ติดต่อ Ozelle

www.ozellemed.com
[email protected]

SOURCE Ozelle

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