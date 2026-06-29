Ozelle présentera O-Cyte 1 lors de l'ADLM 2026, apportant de la rapidité à l'intelligence morphologique basée sur l'IA

Ce lancement mondial, prévu prochainement, devrait marquer une avancée majeure dans le domaine de l'hématologie assistée par l'IA, faisant progresser la 4e génération d'analyses hématologiques

ANAHEIM, Californie et FRANCFORT, Allemagne, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle présentera O-Cyte 1, son tout dernier analyseur hématologique automatisé, lors du salon ADLM 2026 en Californie. Présenté en première mondiale lors de l'un des principaux salons internationaux consacrés au diagnostic et à la médecine de laboratoire, O-Cyte 1 marque une nouvelle étape importante pour Ozelle dans le développement de la 4e génération d'analyses hématologiques grâce à l'IA × CBM (Complete Blood Morphology, morphologie sanguine complète).

Ozelle will unveil O-Cyte 1, its newest automated hematology analyzer at ADLM.

Depuis des décennies, la morphologie cellulaire constitue l'une des sources les plus précieuses d'informations en hématologie. Pourtant, l'intégration de la morphologie dans les processus de routine en hématologie sans nuire à la productivité reste un défi. La microscopie manuelle repose sur l'expertise de spécialistes, tandis que les approches basées sur l'image ont élargi le champ d'observation des laboratoires, mais ne se sont pas toujours intégrées de manière transparente dans les flux de travail de routine à haut débit.

O-Cyte 1 vise à combler cette lacune en réunissant dans un seul système compact des capacités d'analyse morphologique, un débit évolutif et une grande simplicité d'utilisation. S'appuyant sur la technologie IA × CBM d'Ozelle, cet analyseur transforme les images cellulaires en informations morphologiques structurées, favorisant ainsi un flux de travail qui va au-delà des paramètres numériques pour s'appuyer sur des preuves fondées sur l'image et une interpretation cohérente.

Conçu pour optimiser les flux de travail cliniques, O-Cyte 1 permet d'effectuer jusqu'à 60 tests par heure en configuration autonome et jusqu'à 360 tests par heure grâce à une extension en cascade. Son faible encombrement, son architecture modulaire, son processus nécessitant un entretien minimal et sa conception facilitant la maintenance visent à aider les professionnels de santé et les responsables de laboratoires à améliorer leur efficacité tout en réduisant la complexité opérationnelle.

« O-Cyte 1 incarne notre vision, qui consiste à rendre l'analyse morphologique avancée plus pratique, plus évolutive et plus accessible dans le cadre des processus hématologiques quotidiens », déclare Raymond, directeur de la division Ozelle Amérique du Nord. « Lors de l'ADLM 2026, nous avons hâte de montrer à nos partenaires internationaux comment la morphologie basée sur l'IA peut s'intégrer dans des processus de travail plus productifs en hématologie. »

Lors de l'ADLM 2026, Ozelle présentera O-Cyte 1 aux côtés de son portefeuille de produits destinés à l'hématologie clinique. Face à la demande croissante de solutions hématologiques efficaces et évolutives en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Inde et au-delà, Ozelle a pour objectif d'accompagner divers environnements cliniques grâce à des systèmes de diagnostic basés sur l'IA, conçus pour la pratique quotidienne.

Les visiteurs et les partenaires sont invités à découvrir O-Cyte 1 au stand 2517 lors du salon ADLM 2026, qui se tiendra du 28 au 30 juillet au Centre des congrès d'Anaheim. Les partenaires qui ne peuvent pas se rendre sur place sont également invités à envoyer un e-mail afin de demander une présentation du produit et de découvrir les possibilités de collaboration au niveau régional.

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