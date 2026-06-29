Ozelle、ADLM 2026で「O-Cyte 1」を初公開し、AIを活用した形態学的インテリジェンスを加速させる

間もなく行われる世界初公開は、AIを活用した血液学の新たな一歩となり、第4世代の血液学分析のさらなる進化を示す

アナハイム（カリフォルニア州）およびフランクフルト（ドイツ）、2026年6月30日 /PRNewswire/ -- Ozelle は、カリフォルニア州で開催されるADLM 2026において、最新の自動血液分析装置である「O-Cyte 1」を発表します。診断および臨床検査医学における主要な国際イベントの1つで世界初公開されるO-Cyte 1は、AI×CBM（全血形態学）を通じて第4世代の血液学分析を進化させるという、Ozelleの最新のマイルストーンとなります。

何十年もの間、細胞形態学は血液学の知見における最も価値のある情報源の1つとなってきました。しかし、生産性を低下させることなく、形態学を日常的な血液学のワークフローに導入することは、依然として課題となっています。手動の顕微鏡検査は専門家の知識に依存している一方、画像ベースのアプローチは検査室で観察できる範囲を拡大したものの、日常的なハイスループットのワークフローに必ずしもシームレスに適合するわけではありませんでした。

Ozelle will unveil O-Cyte 1, its newest automated hematology analyzer at ADLM.

「O-Cyte 1」は、形態学的インテリジェンス、拡張可能な処理能力、および操作の簡便性を1つのコンパクトなシステムに統合することで、このギャップを解消するように設計されています。OzelleのAI×CBM技術を基盤とするこの分析装置は、細胞画像を構造化された形態学的知見へと変換し、数値パラメータを超えて画像ベースのエビデンスと一貫した解釈へと移行するワークフローを支援します。

効率的な臨床ワークフロー向けに設計された「O-Cyte 1」は、単体で1時間あたり最大60件の検査に対応し、カスケード拡張により1時間あたり最大360件の検査をサポートします。そのコンパクトな設置スペース、モジュール式アーキテクチャ、メンテナンスを最小限に抑えたワークフロー、およびサービス対応型の設計は、医療従事者や検査室運営者が業務効率を向上させると同時に、運用上の複雑さを軽減できるよう支援することを目的としています。

「『O-Cyte 1』は、高度な形態学的インテリジェンスを、日常の血液学ワークフローにおいてより実用的、拡張可能、かつアクセスしやすいものにするという当社のビジョンを反映しています」と、Ozelleの北米部門責任者であるRaymond氏は述べました。「ADLMにおいて、AIを活用した形態学がいかにより生産性の高い血液学ワークフローに移行できるかを、世界中のパートナーに示すことを楽しみにしています。」

ADLM 2026において、Ozelleは臨床血液学ポートフォリオとともに「O-Cyte 1」を展示します。北米、欧州、中東、東南アジア、インドなどで効率的かつ拡張性の高い血液学ソリューションへの需要が高まる中、Ozelleは、日常の実務向けに設計されたAI搭載の診断システムにより、多様な臨床現場を支援することを目指しています。

来場者およびパートナーの皆様は、7月28日〜30日にアナハイム・コンベンションセンターで開催されるADLM 2026のブース2517にて、「O-Cyte 1」をご体験いただけます。直接ご参加いただけないパートナーの皆様も、製品ブリーフィングを依頼し、地域的な協業の機会を検討いただけます。

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SOURCE Ozelle